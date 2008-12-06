9 میلیارد و 913 میلیون دلار کالاهای صنعتی و معدنی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 7/6 درصد و از نظر ارزش 9/43 درصد رشد داشته است. در مدت زمان یاد شده، بیشترین صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به پنج کشور امارات عربی متحده، چین، عراق، هند و جمهوری کره بوده است.

این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 7/6 درصد و از نظر ارزش 9/43 درصد رشد داشته است. در 7 ماهه سال 1387 نسبت صادرات صنعتی و معدنی کشور به کل صادرات غیر نفتی 3/87 درصد بوده است.

همچنین طی دوره مورد بررسی 7/85 درصد از کل صادرات صنعتی و معدنی در پنج گروه کالایی شامل محصولات معدنی به ارزش 3 میلیاردو 4/44 میلیون دلار بالغ بر 7/30 درصد، محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن به ارزش 3 میلیارد و 2/51 میلیون دلار بالغ بر 8/30 درصد، گروه فلزات معمولی و مصنوعات آنها به ارزش یک میلیارد و120میلیون دلار بالغ بر 3/11 درصد و مواد پلاستیکی، کائو چو و اشیاء ساخته شده از این مواد به ارزش 8/807 میلیون دلار بالغ بر1/8 درصد و گروه مواد نساجی و مصنوعات آن به ارزش 5/478 میلیون دلار بالغ بر 8/4 درصد از کل صادرات صنعتی و معدنی را تشکیل داده است.

این گزارش حاکی است، در 7 ماهه سال 87 صادرات خدمات فنی و مهندسی بالغ بر یک میلیارد و100 میلیون دلار بوده است. ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در دوره زمانی مذکور بدون احتساب میعانات گازی بوده است.

