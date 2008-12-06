تکمیل پروژه های ناتمام باید در صدر برنامه های شهرداری اصفهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، ابوالفضل قربانی امروز در جلسه شورای شهر اصفهان با اشاره به اینکه باید هوشیارانه در تدوین بودجه سال آینده برنامه ریزی کنیم، افزود: در بودجه ای که در شهرداری تعیین می شود باید توجه به مناطق محروم در اولویت شهرداری باشند و سعی کنیم تا پروژه های ناتمام مناطق محروم تکمیل شود.

وی اظهار داشت: نباید تنها به اختصاص یک ردیف بودجه بسنده نشود و بودجه شهرداری باید به سمتی حرکت کند که محرومیت زدایی کاسته شود.

قربانی همچنین خطاب به نمایندگان مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: اکنون که در فصل فراهم شدن بودجه هستیم باید به مسائل مهمی توجه شود چرا که در حال حاضر اصفهان یکی از شهرهای مهاجر پذیر است و بیش از 35 درصد از جمعیت شهر اصفهان غیر بومی هستند که از مناطق محروم به حاشیه های شهر و اصفهان مهاجرت کرده اند که اکثرا از استانهای محروم مهاجرت کرده اند.

تمام همچنین خطاب به نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: باید در خصوص اختصاص بودجه ای برای آلودگی هوای اصفهان نیز تدبیر شود.

میراث فرهنگی تکلیف مالکین خانه های تاریخی را مشخص کند

قربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت خانه های تاریخی در اصفهان اظهار داشت: باید سازمان میراث فرهنگی تکلیف مالکین میراث فرهنگی را مشخص نماید.

سخنگوی شورای شهر اصفهان ادامه داد: در حال حاضر مالکین این خانه ها اجازه دخل و تصرف در منازل خود را ندارند و سازمان میراث فرهنگی باید در این عرصه تدبیر کند چرا که اکنون این خانه ها به جای اینکه گواه و نمایش دهنده هویت تاریخی اصفهان باشد به محل فساد و سو استفاده اخلاقی تبدیل شده که باید به داد این مردم رسید.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: شورای شهر باید در این خصوص جلو دار باشد و مگر می شود یک نفر که به پول ابن خانه نیاز دارد او را از این امر محروم نمود.