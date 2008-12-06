9 پایگاه زمستانی در جاده کرج - چالوس مستقر شد

عباس صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: در هر یک از این پایگاه ها به طور متوسط، پنج تا 10 نیروی باتجربه به همراه تجهیزات مورد نیاز، آماده باز نگه داشتن این محور پرتردد و کوهستانی هستند.

وی ادامه داد: از مجموع 9 پایگاه یادشده، پنج پایگاه به صورت ثابت و چهار پایگاه یه صورت سیار، مسئولیت کنترل جاده ها را بر عهده دارند.

این مسئول در خصوص ماشینهای برف روب و نمک پاش بیان داشت: ماشینهای برف روب و نمک پاش این پایگاهها برای زمستان امسال از 25 دستگاه به 31 دستگاه افزایش یافته است.

نگهداری و حفظ ایمنی عبور و مرور خودروها و نیز شناسایی و رفع مشکلات و موانع احتمالی در محور کرج - چالوس از جمله وظایف اداره راه گچسر است.