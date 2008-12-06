دانشجو باید الگوی مناسبی از رفتارهای اجتماعی به جامعه ارائه دهد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به مناسبت روز دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، آگاهی سیاسی را در جامعه دانشجویی یک نوع پویایی و حرکت دانست و اظهار داشت: برای اینکه دانشجوی اسلامی مبدا تحولات باشد باید از آگاهی سیاسی برخوردار باشد.
وی همچنین از استبدادستیزی، آرمانخواهی و استکبارستیزی به عنوان سه ویژگی مهم جنبش دانشجویی یاد کرد و افزود: در دورانهای مختلف دانشجویی، مبارزه با استبداد را میتوان در رژیم منفور پهلوی مشاهده کرد.
حجت الاسلام میرابراهیمی خاطرنشان کرد: تاریخچه مبارزات دانشجویی نشان می دهد که دانشجویان ایرانی نه تنها هیچگاه پذیرای استکبار نبودهاند بلکه همیشه با آنان در حال مبارزه و ستیز هستند.
وی با اشاره به اینکه رمز قدرتمندی جوامع در دنیای امروز علم است، اظهار داشت: توانمندیهایی که جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی ایجاد کرد به دلیل کسب پیشرفتهای علم و دانش جوانان در دانشگاهها بوده است.
وی گفت: پیشرفتهای دانشمندان جوان ایرانی به ویژه در سلولهای بنیادی، انرژی هستهای، ضایعات نخاعی و کشف داروهای جدید که امروز به بحث بینالمللی تبدیل شده، نشان میدهد که جمهوری اسلامی از جایگاه بسیار والایی در جهان برخوردار شدهاست.
حجت الاسلام میرابراهیمی همچنین تقوا و تعهد دانشجویان دانشگاه های ایران را از تفاوتهایی مهم جامعه دانشگاه اسلامی با جامعه دانشگاهی غربی برشمرد و افزود: توسعه یک جانبه علم و دانش امروز دردسرهای زیادی در جهان ایجاد کرده است.
این مسئول ادامه داد: نباید تقوا، تعهد و زهد و ایمان را از علم جدا کرد چون نه تنها علم بدون این مقولههای مهم نمیتواند باعث پیشرفت و توسعه باشد بلکه عامل ضرر و زیان در جامعه نیز خواهد بود.
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