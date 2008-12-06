آغاز ثبت نام کنکور از ساعت 14 امروز/ نحوه محاسبه سوابق تحصیلی در کنکور

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان باید با مراجعه به ادارات پست بر اساس علاقه مندی برای هر گروه آزمایشی 4 هزار و 800 تومان پرداخت و کارتهای اعتباری و دفترچه راهنما دریافت کنند و پس از آن با مراجعه به سیستم ثبت نام، مشخصات کارت اعتباری را وارد کرده و ثبت نام را دنبال کنند.

وی با تأکید بر درج کد پیگیری توسط مشمولین سوابق تحصیلی (دیپلمه های 84 به بعد) گفت: این کد پیگیری مربوط به سوابق دانش آموزی است که داوطلبان دیپلمه های 84 به بعد برای کنترل اطلاعات دانش آموزی از سایت سازمان سنجش دریافت کرده اند و باید آن را در فرم ثبت نام درج کنند.

معاون سازمان سنجش آموزش درباره نحوه اعمال سوابق تحصیلی داوطلبان در کنکور 88 گفت: 2 نوع نمره برای هر داوطلب ساخته می شود یکی بر اساس نمره کنکور و یکی بر اساس نمرات دیپلم یا سال سوم دبیرستان که ضرایب دروس برای هر دو نمره یکسان خواهد بود.

وی گفت: در صورتی که گروه آزمایشی داوطلب با نوع دیپلم مرتبط باشد سوابق تحصیلی 15 درصد و در غیراین صورت به نسبت سوابق تحصیلی موجود تا 15 درصد در کنکور اعمال می شود.

معاون سازمان سنجش افزود: با در نظر گرفتن اینکه حتی برای داوطلبانی که تغییر رشته داده اند و گروه آزمایشی کنکور آنها با نوع دیپلم شان متفاوت است، سوابق تحصیلی وجود دارد و برای این داوطلبان حداقل دروس عمومی به عنوان دروس مشترک بین گروه آزمایشی کنکور و نوع دیپلم در نظر گرفته می شود از این رو سوابق تحصیلی آنها نمی تواند صفر باشد و تا 15 درصد در کنکورشان لحاظ خواهد شد.

خدایی گفت: تنها آن دسته از داوطلبان که دیپلم آنها مربوط به قبل از سالهای 84 می شود، سوابق تحصیلی ندارند و نمره کنکور آنها بدون لحاظ سوابق تحصیلی 100 درصد خواهد بود.