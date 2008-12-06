استفاده از چوب مایع در اسباب بازیهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از نکات اصلی تولید اسباب بازیها و عروسکها که در شرایط مختلف محیطی قرار می گیرند، استفاده از موادی است که به کودکان آسیبی نرسانده و خطرناک نباشد. به گفته محققان موسسه فرانهوفر مواد سازنده اسباب بازی های آینده چوب مایع خواهد بود.

طی مراحل مختلف صنعت سلولز سازی، چوب به سه قسمت لیگنین، سلولز و همی سلولز تقسیم می شود که لیگنین مجزا شده از چوب در صنعت تولید کاغذ استفاده ای نخواهد داشت.

محققان با ترکیب این ماده با الیاف طبیعی و افزاینده های طبیعی مانند موم موفق به تولید مواد پلاستیک مانندی شدند که قابلیت ذوب و تزریق در قالب را دارند. در عین حال با کاهش میزان سولفور در این ماده به میزان 90 درصد، که حضور آن استفاده از این ماده را در تولید اسباب بازی با محدودیت مواجه خواهد کرد موفق به تولید تعدادی محدود اسباب بازی از مواد کاملا طبیعی شدند.

در این میان حذف سولفور مشکلی دیگر را به همراه آورد. جداسازی سولفور از این ماده باعث ایجاد قابلیت انحلال در محصول نهایی شد که قطعا در تولید اسباب بازیهایی که به صورت مداوم تحت تاثیر آب و بزاق دهان کودکان قرار خواهند گرفت، مناسب نخواهند بود.

با این حال محققان با استفاده از افزودنی خاص مشکل انحلال این ماده را نیز حل کرده و پلاستیک زیستی را تولید کردند که در مقابل آب و بزاق دهان کودکان مقاوم خواهد بود.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان با انجام 10 مرحله پی در پی بازیافت بر روی پلاستیکهای تولید شده کوچکترین تغییری را در آن نیافتند و بر اساس این نتایج، پلاستیک های زیستی تولید شده را گزینه ای مناسب برای استفاده در صنایع تولید اسباب بازی اعلام کردند.