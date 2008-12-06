سومین هم اندیشی علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در این نشست با اشاره به اینکه عصر حاضر عصر ارائه الگوی عملی از اسلام ناب محمدی است افزود: قبل از حکومت امام راحل جهان اسلام با نقصی جدی مواجه بود تا آنجایی که در هر دانشگاهی که صحبت از اسلام می شد دین اسلام را به عنوان دینی که برای اخلاقیات بشر دارای برنامه است، می شناختند.

سید صولت مرتضوی خاطر نشان کرد: هنگامی که صحبت از حکومت می شد همگان با شک و تردید پیرامون واقعیت اسلام برای نجات بشریت صحبت می کردند.

وی با اشاره به اینکه امام(ره) توانسته قطب جدیدی از قدرت عادله ای را بر قدرتهای بشر ساخته صادر کند، اظهارداشت: از آن پس استکبار جهانی برآن شده است تا قبله آمال اسلام را به نحوی با چالش مواجه کند.

مرتضوی خاطر نشان کرد: استکبار جهانی با طراحی نظریه جنگ تمدن ها در صدد است تا اسلام را از نمایش و اقتدار بیندازد.

استاندار خراسان جنوبی جنگ ها و تحریم های مختلف اقتصادی را از دیگر حربه های استکبار برای براندازی نظام اسلام برشمرد و افزود: استکبار جهانی نه تنها می خواهد قبله آمل مسلمین را از پا درآورد بلکه به دنبال ارائه نسخه بدلی از اسلام می باشد.

وی ارائه چهره خشن از اسلام و ایجاد اختلاف بین امت های مسلمان را ناظر بر این امر دانست و تصریح کرد: تربیت جریان طالبان و تقویت عناصری همچون بن لادن به تحقیق از اهداف استکبار جهانی برای انحراف در اذهان عمومی است.

مرتضوی با بیان اینکه استکبار هم اکنون می خواهد با حربه های مختلف اتحاد بین مسلمین را بر هم بزند اظهارداشت: خونریزی و خشونت طلبی های کشور های استکباری یکی دیگر از این ادله است.