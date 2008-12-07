روند شماره گذاری خودرو در اصفهان قفل شدن ترافیک استان را به دنبال دارد

عباس حاج رسولیها در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به روند روزافزون توسعه وسایل حمل و نقل موتوری در شهر اصفهان ادامه داد: هم اکنون روزانه 450 خودرو در شهر اصفهان شماره گذاری می شود که با این حجم ورود خودروها به شهر اصفهان، طی آینده ای نزدیک شاهد قفل شدن ترافیک شهر اصفهان خواهیم بود.

حاج رسولیها تصریح کرد: با افزایش تردد خودروها و وسایل حمل و نقل شخصی در معابر شهر، شهرداری باید تمامی بودجه خود را به مباحث ترافیکی اختصاص دهد و در صورت وقوع این امر، هیچ اعتباری برای محرومیت زدایی از چهره مناطق 14گانه شهر اصفهان باقی نمی ماند.

وی در بخش دیگری افزود: دولت باید در تنظیم لایحه خود در طرح تحول اقتصادی از اختصاص 10 درصد مالیات فروش نفت به حمل و نقل غافل نباشد.

این مسئول تصریح کرد در صورت حذف عوارض سالانه سوخت، محل کسب درآمد ویژه ای از شهرداریهای کشور سلب خواهد شد و این در حالی است که طی 40 سال گذشته، 10 درصد از مالیات اخذ شده بر سبد انرژی خودروها به شهرداری ها واگذار می شد اما در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مبنی بر حذف این 10 درصد، محل درآمدی بسیار خوبی از شهرداریها سلب خواهد شد.

حاج رسولیها تاکید کرد: در جلساتی که با نمایندگان مردم اصفهان در مجلس برگزار شد، از آنان تقاضا کرده ایم که به این لایحه رای مثبت ندهند.