شهرکهای صنعتی و خانه صنعت و معدن مازندران تفاهمنامه همکاری منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ظهر شنبه در حاشیه انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به تعامل روز افزون شرکت شهرکهای صنعتی با تشکلهای غیر دولتی به ویژه خانه صنعت و معدن استان گفت: طرفین این قرارداد می توانند در عرصه تولید و صنعت منشا خیر و برکت باشند.

مرتضی هاشم پور افزود: امروز زمینه این همکاری به بهترین نحو فراهم شد و امید است که بتوانیم از قابلیتها، خدمات و توانمندیهای این تشکل در جهت توسعه و بالندگی صنعت استان سود ببریم.

وی با اشاره به مفاد تفاهمنامه اظهار داشت: آمادگی داریم از توانمندیهای شرکت خدمات مهندسی خانه صنعت و معدن در زمینه صنایع برق و الکترونیک جهت انجام کلیه مراحل مطالعات و طراحی شامل مطالعات مقدمات فنی و توجیه اقتصادی طرحهای صنعتی و تولیدی، مطالعات ظرفیت و میزان تولید، انتخاب تکنولوژی طراحی خط تولید، تعیین مشخصات ماشین آلات، تهیه طرح استقرار ماشین آلات و انتخاب قطعی ماشین آلات اصلی و فرعی بهره گیری کنیم.

به گفته هاشم پور، همچنین در زمینه صنعت و معدن و زیر بنایی جهت انجام مطالعات تهیه طرح ، موضوعی ، نمونه گیری ، نظارت ، استخراج ، اجرای عملیات میدانی ، اجرای فعالیت های مرحله استخراج ، تجزیه تحلیل آماری نتایج ، طراحی و ساماندهی نظام های آماری این آمادگی ها از سوی شرکت شهرک های صنعتی استان فراهم است.