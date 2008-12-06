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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

30 هزار تن انواع کالا از سمنان به خارج از کشور صادر شد

30 هزار تن انواع کالا از سمنان به خارج از کشور صادر شد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر گمرک استان سمنان از صادرات 30 هزار و 136 تن انواع کالا از این استان به خارج از کشور صادر شد.

علی سعدالدین در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این مقدار کالای صادرشده در قالب 642 فقره اظهار نامه و به ارزش 17 میلیون و 100 هزار و 526 دلار در می باشد.

وی با بیان اینکه صادرات این کالاها در هشت ماهه اول امسال از استان بوده است، گفت: عمده کالاهای صادر شده شامل پودر لباسشویی دستی و قالبی، کاشی دیواری، لوله و پروفیل آهنی، کرک و موی بز، ظروف آلومینیومی ، لنت ترمز، لوله پی وی سی، نوشابه گاز دار، سیم و کابل می باشد.

به گفته وی، این کالاها به کشورهای آلمان، ایتالیا، ترکیه، عراق، افغانستان و آسیای میانه صادر شده است.

سعدالدین با اشاره به اینکه دو میلیون و 968 هزار و 673 دلار از گمرک این استان ترخیص شده است، گفت: عمده این کالاها شامل انجین موتورسیکلت، ماشین آلات، کرک و موی بز حلاجی نشده و نوار مسی می باشد که از کشورهای ایتالیا، ترکیه، افغانستان، چین، مالزی و کره جنوبی وارد شده است.

وی درآمد گمرک استان سمنان در سال جاری را بیش از یک میلیارد و 359 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: 144 بسته پستی نیز در این مدت به ارزش 16 میلیون و 250 هزار ریال به کشورهای کانادا، آمریکا، فرانسه و آلمان صادر شده است.

مدیرگمرک استان سمنان از تشکیل 57 فقره پرونده قاچاق به ارزش بیش از دومیلیارد و 318 میلیون ریال خبر داد و گفت : این موارد شامل مشروبات الکلی، پارچه، ظروف آشپزخانه، لوازم آرایشی و بهداشتی می‌باشد.

کد مطلب 795903

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