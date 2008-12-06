تیراندازان تهرانی فاتح مسابقات تپانچه مردان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته و در پایان دومین روز از رقابت‌های تیراندازی قهرمانی کشور در بخش اهداف ثابت، 63 تیرانداز از 22 استان در ماده تپانچه بادی 50 متر به رقابت پرداختند که در نهایت بهمن کریمی از تیم تهران"ب" به نشان طلا این ماده دست یافت. در این ماده همچنین محسن نصراصفهانی از تیم اصفهان و حامد رشکی از تیم آذربایجان شرقی به ترتیب نشان‌های نقره و برنز را کسب کردند.

در بخش تیمی ماده تپانچه سنتر فایر 50 متر مردان نیز تیم تهران "الف" قهرمان شد، اصفهان عنوان دوم را بدست آورد و همدان بر سکوی سوم ایستاد.

در ماده تپانچه 25 متر سنتر فایر نیز تیم استان تهران بر سکوی قهرمانی ایستاد. پس از تهران، تیم‌های اصفهان و فارس عناوین دوم و سوم این رقابت‌ها را بدست آوردند.

در بخش انفرادی این ماده احمد سمایی از استان تهران به عنوان قهرمانی رسید، آرمین مجد از خراسان رضوی نشان نقره دریافت کرد و علیرضا باجلانی از استان تهران سوم شد.

مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور با حضور 22 استان در بخش مردان و 17 تیم در بخش بانوان از 13 آذر ماه در تهران آغاز شده و فردا (یکشنبه - 17 آذرماه) به کار خود پایان می دهد.