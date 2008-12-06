تاسیس تعاونی زرشک ‌کاران در شهرستان درمیان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رمضان طاهری ظهر امروز در سومین جلسه شورای راهبردی شبکه تعاون روستایی خراسان جنوبی در شهرستان نهبندان بر تداوم روند رو به رشد شرکت‌ های تعاونی روستایی این شهرستان تاکید کرد و از فروشندگان و مدیران عامل تعاونی ‌های روستایی این شهرستان مرزی خواست برای تحقق برنامه‌ های تعاون روستایی استان مساعدت بیشتری کنند.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه و نقش شبکه تعاون روستایی گفت: شهرستان نهبندان در زمینه تشکیل و فعالیت تعاونِی ‌های روستایی مناسب عمل کرده است.

طاهری همچنین آخرین وضعیت طرح بازمهندسی تشکل‌ها، توزیع اوراق سهام شرکت‌های زیرپوشش، وضعیت واحدهای اعتباری، حسابرسی اتحادیه‌ها و شرکت‌های زیان ده و آخرین وضعیت خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی را مورد بررسی قرار داد.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان نهبندان نیز در جلسه شورای راهبردی تعاون استان، گفت: شهرستان نهبندان دارای 9 شرکت تعاونی روستایی زنان و کشاورزی است و یک اتحادیه نیز در این شهرستان فعالیت می کند.

علی درانی افزود: در تعاونی ‌های روستایی نهبندان جمعیتی بالغ بر 12 هزار نفر عضو هستند.