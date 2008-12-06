کشور نیازمند آغاز یک جهاد علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان ظهر امروز در مراسم آغاز هفته پژوهش در سالن اجتماعات دانشکده شهید چمران کرمان اظهار داشت: اگر بخواهیم به جایگاه رفیعی در جهان در عرصه های مختلف دست یابیم باید در زمینه تحقیق و پژوهش حرکت ها و گامهای اساسی برداریم.

وی تصریح کرد: کشورهایی که امروز در دنیا به عنوان قدرتهای جهانی مطرح هستند از طریق علم اندوزی و پیشرفتهای علمی به این مرحله رسیده اند در صورتیکه مطابق با دستورات اسلام باید کشورهای اسلامی در زمینه علم اندوزی در دنیا حرف اول را بزنند.

امام جمعه کرمان عنوان کرد: در سالهای نه چندان دور ایران جزو کشورهای مطرح دنیا از لحاظ جایگاه علمی بود اما به دلایلی در طول سالها با علم روز دنیا فاصله گرفتیم که با پیروزی انقلاب اسلامی این خلاء با تلاش دانشمندان و مسئولان در حال جبران است.

وی گفت: در راه رسیدن به قله های علم و پیشرفت نباید مایوس باشیم بلکه باید با تمام تلاش و امیدواری در جهت توسعه کشور گام برداریم.

حجت الاسلام جعفری گفت: در حال حاضر حرکتهای مطلوبی در عرصه های مختلف در کشور آغاز شده است اما در ابتدای راه هستیم و باید با برنامه ریزی صحیح تر یک جهاد علمی را برای رسیدن به اهداف علمی کشور آغاز کنیم.

معاون پشتیبانی استاندار کرمان گفت: در هفته پژوهش نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی با شرکت 30 دستگاه دولتی و مراکز آموزش عالی در کرمان برگزار خواهد شد و علاقمندان می توانند از نزدیک در جریان کارهای پژوهشی صورت گرفته قرار گیرند.

علی اکبر صانعی تصریح کرد: طبق برنامه چشم انداز 20ساله ایران باید در سال 1404 یکی از قدرتهای برتر منطقه از لحاظ فعالیتهای علمی باشد و این مسئله انجام نمی شود مگر اینکه با استعدادیابی در بین جوانان و اهمیت دادن به تحقیق و پژوهش گامهای محکمی در پیشرفت علمی کشور برداشته شود.

صانعی خاطر نشان کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان کرمان از امروز به مدت یک هفته در دانشگاه شهید چمران کرمان آغاز به کار می کند.