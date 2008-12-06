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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۹

مسئولان برای تقویت طرح گفتمان دینی جوانان سرمایه گذاری کنند

ساری - خبرگزاری مهر: ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‌ ‌ام‍ور ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ک‍ش‍ور گ‍ف‍ت‌: م‍س‍ئ‍ولان‌ ب‍‍ای‍د در ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ب‍ودج‍ه‌ و ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ و گ‍س‍ت‍رش‌ طرح‌ گ‍ف‍ت‍م‍‍ان‌ دینی‌ ج‍و‌ان‌ س‍رم‍‍ای‍ه‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ ک‍ن‍ن‍د.

به گزارش خبرنگار مهر، ش‍‍اه‌ م‍ی‍رز‌ا ص‍ف‍ر‌ی‌ ظهر شنبه در ح‍‍اش‍ی‍ه‌ ب‍‍ازدی‍د ‌از ج‍ل‍س‍ات گفتمان دینی مازندران در ساری ‌ه‍دف‌ ‌از ‌ای‍ن‌ ب‍‍ازدی‍د ر‌ا س‍رک‍ش‍‍ی‌ به نشست های گ‍ف‍ت‍م‍‍ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ج‍و‌ان، ن‍ح‍وه‌ ب‍رگ‍ز‌ار‌ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍‍ان، ‌ع‍ن‍‍اوی‍ن‌ س‍و‌الات‌ و م‍س‍‍ائ‍ل‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ در ج‍ل‍س‍ه ها و چ‍گ‍ون‍گ‍‍ی‌ ب‍‍ازت‍‍اب‌ ‌آن‌ در ‌اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ک‍رد.

وی ‌اف‍زود: ‌ام‍ی‍دو‌اری‍م‌ در ب‍‍ازپ‍رور‌ی‌ و‌ اج‍ر‌ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ب‍ت‍و‌ان‍ی‍م‌ در س‍‍ال‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ‌آی‍ن‍ده‌ ب‍‍ا طرح‌ م‍س‍‍ائ‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍‍ه‍ت‍ر‌ع‍م‍ل‌ ک‍ن‍ی‍م.

صفری ت‍ص‍ری‍ح‌ ک‍رد: ج‍ل‍س‍ه های ‌ گ‍ف‍ت‍م‍‍ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ج‍و‌ان‌ ک‍ه‌ پ‍‍اس‍خ‍گ‍وی‍‌  ش‍ب‍‍ه‍‍ات‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ است ب‍‍ازت‍‍اب‌ خ‍وب‍‍ی‌ در س‍ر‌اس‍ر ک‍ش‍ور د‌اش‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت‌.

این کارشناس فرهنگی ‌اش‍‍اره‌ ک‍رد: ‌اس‍ت‍ق‍ب‍‍ال‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ‌از طرح‌ گ‍ف‍ت‍م‍‍ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ج‍و‌ان‌ در‌ اس‍ت‍‍ان‌ م‍‍ازن‍در‌ان‌ چ‍ش‍م‍گ‍ی‍رب‍وده‌ ‌اس‍ت‌ و م‍وض‍و‌ع‍‍ات‌ زی‍‍اد‌ی‌ در‌ ای‍ن‌ طرح‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ ک‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍س‍ئل‍ه‌ ن‍ش‍‍ان‍گ‍ر آن‌ ‌اس‍ت‌ ک‍ه‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ م‍‍ا دچ‍‍ارش‍ب‍‍ه‍‍ات‌ زی‍‍اد‌ی‌ هستند.

و‌ی‌ ‌اف‍زود: م‍س‍ئ‍ولا‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍و‌ع‍‍ی‌ ب‍‍ای‍د پ‍‍اس‍خ‍گ‍و‌ی‌ ش‍ب‍‍ه‍‍ات‌ ج‍و‌ان‍‍ان‌ ب‍‍اش‍ن‍د.

ک‍‍ارش‍ن‍‍اس‌ ‌ام‍ور ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ س‍‍ازم‍‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍‍غ‍‍ات‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ک‍ش‍ور خ‍‍اطرن‍ش‍‍ان‌ ک‍رد: خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍‍ان‍ه‌ این سازمان با ‌ه‍م‍‍ا‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ وزارت ‍‍‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ توانست پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ خ‍وب‍‍ی‌ در ج‍‍ه‍ت‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ گ‍ف‍ت‍م‍‍ان‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ج‍و‌ان‌ د‌اش‍ت‍ه‌ ‌باشد ک‍ه‌ ‌ام‍ی‍دو‌اری‍م‌ م‍س‍ئولا‍ن‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ای‍ن‌ طرح‌ ر‌ا در‌ ه‍م‍ه‌ ‌اس‍ت‍‍ان‍‍ه‍‍ا گ‍س‍ت‍رش‌ د‌ه‍ن‍د.

کد مطلب 795918

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