اعتبارات کشاورزی استان کرمانشاه باید در شأن قطبیت آن باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد کرمی راد پیش ازظهر شنبه در جلسه کمیته راهبردی سازمان جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: در استان کرمانشاه کشاورزی و دامپروری حرف اول را می زند که اگر صنعت هم در خدمت کشاورزی باشد، بی شک توسعه استان با سرعت بیشتری محقق خواهد شد.

وی هدف از کمیته راهبردی که تا کنون در20 سازمان و اداره کل برگزار شده را بحث های اساسی و کارشناسی روی موضوعات مختلف برشمرد و تصریح کرد: از موضوعاتی که در این کمیته مورد بررسی قرار گیرد می توان به مباحث قانونی، گلوگاههای قانونی، اصلاح پاره ای از قوانین، دریافت و ارائه پیشنهادات و طرحهای مناسب برای مطرح کردن در مجلس و استخراج پیشنهادات مفید و کارشناسی برای ارائه لوایح به دولت یا در قالب طرحها به مجلس شورای اسلامی برای کمک به پیشرفت استان اشاره کرد.

کرمی راد افزود: هر طرح یا لایحه ای که درنتیجه برگزاری این گونه جلسات در سازمان جهادکشاورزی مطرح و ارائه شود به چشم انداز کشاورزی استان کمک می کند.

وی در ادامه به معرفی کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: اگر استان کرمانشاه قطب کشاورزی است باید بودجه و اعتبارات آن نیز به اندازه سه سازمان باشد و برنامه ریزی های وزارت جهادکشاورزی نیز باید دراین راستا و متناسب با قطب کشاورزی باشد و بر این اساس همه باید کمک کنند تا در آینده نزدیک شاهد استانی قوی و پویا در بخش کشاورزی باشیم .

کرمی راد تاکید کرد: امتیاز قطب کشاورزی به استان نباید در حد یک حرف باشد و تمام دستگاههای ذیربط باید در این امر به کمک سازمان جهادکشاورزی برای محقق کردن واقعی قطب کشاورزی و عملیاتی کردن آن بشتابند.

نماینده مردم کرمانشاه مجلس خاطر نشان کرد: استان کرمانشاه به لحاظ برخورداری از استعدادهای غنی و بکر نیاز به کار، تلاش، فکر اساسی و تحول خواه دارد و در این راستا باید هر فردی که می تواند در جهت توسعه استان گام بردارد از هیچ کوششی دریغ نکند.

در ادامه جلسه رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی به تشریح برنامه ها وچالشهای پیش روی بخش کشاورزی استان پرداختند.