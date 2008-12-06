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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

45 هزار رشته دام غیرمجاز در گلستان کشف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان گفت: بیش از 45 هزار رشته دام غیرمجاز طی هفت ماه گذشته در این استان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم کیخا ظهر شنبه در این زمینه در گرگان افزود:  از این شمار ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۳۲۴‬رشته دام استخوانی و دو هزار و ‪ ۵۷۴‬رشته دام غضروفی است که از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت ۹‬ فروند شناور موتوری، ‪۸۵‬ فروند شناور چوبی  و 147 دستگاه پره لاکش نیز توقیف شد.
 
وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ‪۱۳۴‬ مرحله بازدید و چهار هزار و ‪ ۵۲۶‬مرحله گشت ساحلی و دریایی توسط نیروهای یگان حفاظت از مناطق زیر پوشش صورت گرفته است.

به گفته سرهنگ کیخا، همچنین برای مبارزه با قاچاق و صید بی رویه 194 کومه صیادی غیرمجاز نیز در سواحل منطقه جمع آوری شده است.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان بیان داشت: ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۷۷‬نفرساعت گشت‌زنی و حراست از آبهای تحت حفاظت در منطقه صورت گرفته و ‪ ۵۴۶‬قطعه ماهی غضروفی صید شده نیز در دریا رها سازی شد.

فصل صید ماهیان استخوانی درگلستان از 20 مهرماه آغاز و تا 20 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

کد مطلب 795932

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