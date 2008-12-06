45 هزار رشته دام غیرمجاز در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم کیخا ظهر شنبه در این زمینه در گرگان افزود: از این شمار ۴۲هزار و ۳۲۴رشته دام استخوانی و دو هزار و ۵۷۴رشته دام غضروفی است که از متخلفان کشف و ضبط شده است.
وی اظهار داشت: در این مدت ۹ فروند شناور موتوری، ۸۵ فروند شناور چوبی و 147 دستگاه پره لاکش نیز توقیف شد.
وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ۱۳۴ مرحله بازدید و چهار هزار و ۵۲۶مرحله گشت ساحلی و دریایی توسط نیروهای یگان حفاظت از مناطق زیر پوشش صورت گرفته است.
به گفته سرهنگ کیخا، همچنین برای مبارزه با قاچاق و صید بی رویه 194 کومه صیادی غیرمجاز نیز در سواحل منطقه جمع آوری شده است.
فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان بیان داشت: ۴۱هزار و ۷۷نفرساعت گشتزنی و حراست از آبهای تحت حفاظت در منطقه صورت گرفته و ۵۴۶قطعه ماهی غضروفی صید شده نیز در دریا رها سازی شد.
فصل صید ماهیان استخوانی درگلستان از 20 مهرماه آغاز و تا 20 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.
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