45 هزار رشته دام غیرمجاز در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم کیخا ظهر شنبه در این زمینه در گرگان افزود: از این شمار ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۳۲۴‬رشته دام استخوانی و دو هزار و ‪ ۵۷۴‬رشته دام غضروفی است که از متخلفان کشف و ضبط شده است.

وی اظهار داشت: در این مدت ۹‬ فروند شناور موتوری، ‪۸۵‬ فروند شناور چوبی و 147 دستگاه پره لاکش نیز توقیف شد.



وی خاطرنشان کرد: یک هزار و ‪۱۳۴‬ مرحله بازدید و چهار هزار و ‪ ۵۲۶‬مرحله گشت ساحلی و دریایی توسط نیروهای یگان حفاظت از مناطق زیر پوشش صورت گرفته است.

به گفته سرهنگ کیخا، همچنین برای مبارزه با قاچاق و صید بی رویه 194 کومه صیادی غیرمجاز نیز در سواحل منطقه جمع آوری شده است.

فرمانده یگان حفاظت شیلات گلستان بیان داشت: ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۷۷‬نفرساعت گشت‌زنی و حراست از آبهای تحت حفاظت در منطقه صورت گرفته و ‪ ۵۴۶‬قطعه ماهی غضروفی صید شده نیز در دریا رها سازی شد.

فصل صید ماهیان استخوانی درگلستان از 20 مهرماه آغاز و تا 20 فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.