سیاستهای پژوهشی کشور باید متناسب با نیازهای جامعه برنامه ریزی شود

رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان به مناسبت هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای رسیدن به جامعه توسعه یافته روند توسعه علمی کشور باید با قاطعیت دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه توسعه علمی مستلزم پژوهش و تحقیقات است عنوان کرد: برای مقوله پژهش باید ارزش قائل شود و برای آن هزینه فراوان پرداخت کرد.

دوستار خاطرنشان کرد: در عرصه علم و دانش، تحقیق و پژوهش یکی از ارکان مهم نظام آموزش عالی کشور است که در این دانشگاه پژوهش از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی تاکید کرد: اهتمام جدی به مسائل علمی فرهنگی در جوامع و ارتقای سطح آموزش بدون توجه جدی به تحقیق و پژوهشهای کاربردی میسر نخواهد بود.

رئیس دانشگاه پیام نور گیلان با اشاره به وظیفه خطیر استادان دانشگاه در شرایط کنونی، شجاعت علمی و نوآوری را مهمترین وظیفه این قشر تاثیرگذار دانست و یادآورشد: استادان دانشگاه باید در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان الگو باشند و دانشگاهیان را به آینده امیدوارتر کنند.