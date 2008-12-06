آغاز بازسازی تالار وحدت دانشگاه تبریز

محمدتقی علوی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: بیشترین آسیب وارده به تالار وحدت، مربوط به تزیینات داخلی بوده و خوشبختانه سازه خسارت چندانی ندیده است.

وی اظهار داشت: بازسازی تالار وحدت دانشگاه تبریز با سرعت، به پیش می رود و در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید.

رئیس دانشگاه تبریز با بیان اینکه بنای تالار وحدت این دانشگاه قدمتی 40 ساله دارد، افزود: مقاوم سازی ونو سازی بافتهای فرسوده سایت دانشگاه تبریز که تالار وحدت نیز جزو آن هاست در اولویت فعالیت هیئت رئیسه دانشگاه تبریز قرار دارد.

علوی به تخصیص اعتباراتی از سوی وزارت علوم به دانشگاه های نوپا به منظور کمک به فعالیت آن ها اشاره و خاطر نشان کرد: دانشگاه های پرسابقه و قدیمی نیز برای بهسازی و مقاوم سازی ابنیه، نیازمند اعتبار مناسبی هستند.

وی در ادامه با اشاره به برخورد نامناسب حراست دانشگاه تبریز با خبرنگارانی که قصد پوشش خبری آتش سوزی تالار وحدت این دانشگاه را داشتند افزود: با هماهنگی های به عمل آمده از این پس شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.

علوی ادامه داد: از این پس خبرنگاران می توانند با ارایه کارت خبرنگاری معتبر نسبت به تهیه خبر و گزارش از داخل دانشگاه اقدام کنند.

گفتنی است آبان ماه گذشته، تالار وحدت دانشگاه تبریز به علت اتصال کابل های برق، گرفتار شعله های آتش شد و خسارت فراوانی به آن وارد شد.