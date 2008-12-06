همه مصوبات دولت در بخش ورزش آذربایجان غربی اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر ،علی ملا احمدی ظهر امروز در جریان بازدید خبرنگاران رسانه های مختلف کشور از روند مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به استان آذربایجان غربی در جریان بازدید از پروژه مجتمع ورزشی شهید باکری ارومیه افزود: یکی از عمده مصوبات بخش ورزش در استان ساخت و احداث 28 سالن ورزشی که هم اکنون حدود 20 طرح از این سالن های ورزشی افتتاح چهار طرح تا پایان امسال همزمان با دهه فجر آماده افتتاح شدند.

وی با بیان اینکه این سالنهای ورزشی هم اکنون از 93 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند، گفت: چهار سالن ورزشی دیگر نیز سال آینده به اتمام می رسد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره با اختصاص 20 میلیارد ریال برای توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی، 44 طرح روستایی افزود: با اجرای مصوبات ورزش دور اول سفر هیئت دولت در آذربایجان غربی و سه سال حضور دولت نهم در این استان سرانه فضاهای ورزشی از 18 سانتی متر به حدود 60 سانتی متر مربع ارتقا یافته است.

ملا احمدی خاطرنشان کرد: با اتمام طرحهای ورزش در دست اجرا این میزان تا سال آینده به 80 سانتی متر می رسد.

وی درادامه به تشکیل روند اجرای طرح پروژه مجتمع شهید باکری ارومیه که از مصوبات دور اول سفر است، پرداخت و گفت: این طرح شامل استادیوم ورزشی 15 هزار نفری، بزرگترین سالن سرپوشیده دو ومیدانی و زمینهای تنیس به تعداد پنج مورد می باشد.

این مسئول اضافه کرد: سالن استادیوم ورزشی با اعتباری بالغ بر 41 میلیارد ریال از 52 درصد پیشرفت فیزیکی، سالن دو ومیدانی با اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال از 93 درصد پیشرفت فیزیکی و زمینهای تنیس با اعتباری بالغ بر میلیارد و 447 میلیون ریال از 85 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار هستند.

بعدازظهر امروز خبرنگاران رسانه های گروهی کشور از پل میانگذر دریاچه ارومیه، تصفیه خانه فاضلاب ارومیه، کارخانه شیر پگاه و دانشکده پتروشیمی صنعتی ارومیه بازدید خواهند کرد.