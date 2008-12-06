تولید مقالات علمی در کشور 35 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، دهمرده ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در دانشکده شهید چمران کرمان اظهار داشت: تکریم دانشمندان، علماء و نخبگان احترام به جایگاه علم اندوزی است و باید دانشمندان و کسانی را که در این عرصه مشغول بکار هستند مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: سال جاری با تدبیر رهبر معظم انقلاب سال نواوری و شکوفایی لقب گرفته است و باید با برنامه ریزی علمی و کارشناسی به طرف نوآوری و پیشرفت علمی حرکت کنیم.

استاندار کرمان افزود: اصولا اساس توسعه و جوهره تکامل و بقاء علم اندوزی و نو آوری و دانایی محوری است.

وی گفت: پژوهش محوری باید در دستور کار تمام مسئولان قرار گیرد ودر واقع به عنوان یک فرهنگ درجامعه مطرح شود و باید نگاه و توجه جدی تری به بحث فرهنگ سازی پژوهش و تحقیق در تصمیم گیری ها انجام شود.

دهمرده گفت: کشورهایی که امروز در دنیا از لحاظ علمی مطرح هستند سرمایه گذاری هنگفتی را در بحث پژوهش می کنند و در واقع باید این دیدگاه را بوجود اورد که اختصاص بودجه به پژوهش در کشور هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای پیشرفت کشور است.

وی افزود: در کشورهای پیشرفته در بحث تحقیق و پژوهش 2.5 تا چهار درصد از تولید ناخالص ملی اختصاص می یابد که نشان از اهمیت علم اندوزی در حفظ جایگاه این کشور ها دارد.

دهمرده با اشاره به لزوم اختصاص بودجه بیشتر به پژوهش و تحقیق در کشور گفت: خوشبختانه با یک حرکت رو به جلو در سالهای اخیر بین 0.2 تا 0.7 درصد از بودجه ناخالص ملی به امر پژوهش اختصاص یافته است که در این زمینه نسبت به گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار شده ایم.

وی با اشاره به اینکه امروز خام فروشی در دنیا هیچ جایگاهی ندارد، گفت: در سالهای گذشته کشتیهای نفت از کشورهای نفت خیز صادر می شد که ارزش مالی ان معادل با چند گرم کالایی بود که کشورهای صاحب علم در فرآوری این محموله های نفتی به کشورهای نفت خیز صادر می کردند.

وی گفت: خوشبختانه در سالهای گذشته به این مهم در ایران اهمیت ویژه ای داده شده است و حرکتهای جدی در خصوص فرآوری کالا ها در کشور صورت گرفته است.

دهمرده افزود: در استان کرمان نیز باید در بحث فولاد این اتفاق بیفتد و با ایجاد کارخانه های فولاد سنگهای معدنی را در خود استان کرمان مورد استفاده قرار دهیم.