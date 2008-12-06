مفتح در گفتگو با مهر اعلام کرد: سیمان آماده عرضه در بورس

محمدصادق مفتح در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تولید و مصرف سیمان گفت: وضعیت مصرف و تولید سیمان در شرایط فعلی کاملا با هم همخوانی داشته و حتی تولید از مصرف پیشی گرفته است، این درحالی است که قرار بود سیمان در سه مرحله از سبد حمایتی خارج و در بورس عرضه شود که هم اکنون آن سه مرحله طی شده و سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده است.

عرضه سیمان در بورس

معاون وزیر بازرگانی افزود: عرضه نشدن سیمان در بورس به تفاهم صنعت سیمان و بورس بر می گردد، اما وزارت بازرگانی نه تنها مخالفتی در این زمینه ندارد، بلکه به شدت موافق عرضه سیمان در بورس بوده و معتقد است که این امر قطعا در تنظیم بازار سیمان موثر خواهد بود.

وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی معتقد است که اگر سیمان در بورس عرضه شود قطعا با نوسانات کمتری در بازار مواجه خواهد بود همانطور که هم اکنون فولاد با عرضه در بورس این روند را در پیش گرفته است، به هرحال سیمان کاملا از سبد حمایتی خارج شده و و آماده عرضه در بورس است.

به گفته مفتح، عرضه سیمان در بورس مستلزم توافق و هماهنگی بین تولیدکنندگان و مسئولان بورس است و وزارت بازرگانی نقشی در این رابطه ندارد، البته موافق و مدافع این امر است.

وی با بیان اینکه هم اکنون قیمت سیمان به صورت توافقی تعیین می شود، خاطرنشان کرد: تنظیم بازار واقعی سیمان به دست کارخانجات تولیدکننده سپرده شده که این امر به معنای قیمتهای توافقی است که البته باید گفت که تنظیم بازار سیمان به شدت راضی کننده است.

مفتح اظهار داشت: هم اکنون بازار بدون هیج گونه بحرانی عرضه و تقاضا را کنترل می کند، در این راستا می توان نتیجه گرفت که وقتی دولت به تشکلهای صنفی اعتماد می کند، برکات زیادی دارد و حتما کارها با هزینه کمتر و راندمان بهتر انجام می شود.

عملکرد شورای 3 نفره

معاون وزیر بازرگانی در خصوص عملکرد شورای سه نفره نظارتی برای بعد از خروج سیمان از سبد حمایتی گفت: جلسات شورا به صورت منظم تشکیل می شود، البته شورایی نیز در سطح ملی تشکیل شده که رئیس آن دبیر انجمن کارخانجات سیمان است.

وی ادامه داد: در هر استان نیز شورایی متشکل از مدیران کارخانجات سیمان استان تشکیل شده است که مدیر آن نیز یکی از مدیران کارخانجات سیمان است، یعنی این هرم مدیریتی طراحی شده و براساس مدیریت کارخانه باشد. جواب بسیار مثبتی نیز گرفته شده است.

مفتح گفت: کمیته ماده یک برای نظارت بر بازار سیمان فعال است و هر از چند گاهی تشکیل می شود که این کمیته گزارش می دهد که اگر مشکلی یا نگرانی وجود داشته باشد رفع شود، در همین حد دولت در بازار سیمان دخالت دارد و دولت کاملا از مسئله سیمان خارج شده و کار در اختیار کارخانجات است و بازار هم بسیار آرام است.

وی اظهار داشت: صادرات سیمان نیز با ضوابط مخصوص خود انجام می گیرد، البته کمیته ماده یک نیز در زمینه صادرات سیمان فعال است اگرچه صادرات نیز هم اکنون با ضوابط خاصی در حال انجام است.