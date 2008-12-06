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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

نصب برچسب ویژه بر درب بنگاههای معاملات ملکی؛ اختصاصی مهر

نصب برچسب ویژه بر درب بنگاههای معاملات ملکی؛ اختصاصی مهر

برچسبهای ویژه طرح ساماندهی املاک و مستغلات بر درب بنگاههای معاملات ملکی نصب می شود تا مردم آگاهی یابند که این بنگاهها برای انجام معاملات ملکی ایمن هستند.

خبرنگار مهر از وزارت بازرگانی کسب اطلاع کرد که از شنبه 16 آذرماه جاری کلیه بنگاههای معاملات ملکی عضو طرح ملی ساماندهی املاک و مستغلات با نصب برچسب خاصی در قطع A3 بر روی شیشه بنگاه مشخص می شوند.

کلیه بنگاههای معاملات ملکی که تاکنون عضو سامانه طرح جامع املاک و مستغلات شده و مورد تائید اتحادیه مشاوران املاک استان تهران هستند، برچسب خاصی دریافت می کنند که مشخص کننده عضویت آنها در این سامانه است.

بر روی این برچسب جمله "عضو طرح ساماندهی املاک و مستغلات" و " مشاور املاک مورد اعتماد شما" حک شده است که مردم می توانند به عنوان یک بنگاه ایمن به آنها مراجعه کرده و معاملات خود را به ثبت رسانند.

به گفته دست اندرکاران این پروژه، این امر باعث ارتقای سطح فرهنگ عضویت در این سامانه می شود، زیرا مشاوران املاک تشویق به عضویت در این سامانه می شوند و از سویی مردم نیز به این امر پی می برند که این بنگاه مورد تائید اتحادیه مشاوران املاک بوده و می توانند امین آنها در معاملات باشد.
کد مطلب 795962

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