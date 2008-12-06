قول رئیس جمهور برای اختصاص 10 میلیارد دلار به پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز امروز در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 7 فاز پارس جنوبی شامل فاز 12(3 فاز) و فازهای 15 تا 18 در مرحله اجرایی قرار دارد.

به گفته معاون وزیر نفت، فازهای 19، 21 ، 22 و 23 نیز در مرحله مناقصه قرار دارند.

جشن ساز در عین حال با بیان اینکه رئیس جمهوری قول مساعد داده است که تا پایان سال جاری 10 میلیارد دلار به پروژه های پارس جنوبی اختصاص پیدا کند ، تصریح کرد: در حال حاضر فازهای 6 تا 8 راه اندازی شده و فازهای 9 و 10 پارس جنوبی نیز مراحل پایانی راه اندازی را طی می کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین درباره اختصاص 3 درصد درآمد نفت به پروژه های پارس جنوبی توضیح داد: با قیمتهای متوسط 107 دلار برای هر بشکه در نیمه اول امسال و با قیمتهای فعلی در نیمه دوم سال به نظر می رسد 4.5 تا 5 میلیارد دلار از درآمد نفت به پروژه های پارس جنوبی اختصاص یابد.

به گفته جشن ساز، تاکنون 3.4 میلیارد دلار اعتبار به این پروژه ها تخصیص داده شده است.