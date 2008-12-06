301 متخصص از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فارغ التحصیل شده اند

محمودرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه با اشاره به تاریخچه تشکیل رشته های تخصصی و فوق تخصصی این دانشگاه، اظهار داشت: تربیت دستیار در رشته های تخصصی بالینی با راه اندازی دو رشته تخصصی داخلی و بیهوشی از سال 1370 آغاز شد و طی سالهای 1371 تا 1373 رشته های زنان و زایمان، کودکان، رادیولوژی، جراحی کلیه، جراحی عمومی و بیماری های عفونی و گرمسیری و از سال 1382 تا 1386 رشته های پاتولوژی، قلب و عروق، روانپزشکی و نورولوژی نیز به این رشته های تخصصی اضافه شده است.

وی از اشتغال به تحصیل 157 نفر در این رشته ها خبر داد و گفت: 99.2 درصد از دستیاران شرکت کننده در آزمونهای دستیاری سال های 1385 تا 1387 موفق به کسب نمره قبولی شده اند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با اشاره به راه اندازی رشته فوق تخصصی کلیه کودکان در سال 1374و فوق تخصصی جراحی قلب و عروق در سال 1382 گفت: تاکنون 12 نفر فوق تخصص در این رشته های فارغ التحصیل شده اند.

وی افزود: در مجموع 30 نفر از دانش آموختگان رشته های تخصصی و دو نفر از دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی دانشگاه به عنوان عضو هیات علمی یا همکار آموزشی دانشگاه، مشغول به فعالیت شده اند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه از تلاش این دانشگاه برای راه اندازی رشته فوق تخصصی نوزادان و رشته های تخصصی جراحی مغز و اعصاب و جراحی استخوان و مفاصل خبر داد.