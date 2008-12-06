عبدالمجید خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در حال ‌حاضر بیش از 106 نفر از معلولان ناشنوا و کم‌شنوا، نابینا و کم‌بینا در شوشتر از خدمات ارائه شده در مدرسه دانش آموزان استثنایی‌ بهره می‌برند که ارائه این خدمات باعث ایجاد حداقل رفاه نسبی به معلولان شده است.



وی خدمات ارائه شده در مدرسه دانش آموان استثنایی‌ شهرستان شوشتر را بسیار متنوع دانست و گفت: در دو سال اخیر در توجه و برطرف کردن مشکلات معلولان در مدارس اقدامات مناسبی انجام شده که جای تقدیر دارد.

خضریان افزود: مشکلات معلولان باید در مدارس شهرستان بررسی و در برطرف کردن آنها همت فراوانی به کار گرفته شود.

وی معلولان را ناتوانان جسمی دانست و گفت: باید با ارائه خدمات مناسب به معلولان و ایجاد رفاه نسبی برای آنان تلاش کنیم تا این افراد از کمی امکانات مشقتی را متحمل نشوند.

