"اطلس فرهنگی"اصفهان تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، این موضوع عصر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان مطرح شد که نسخه آزمایشی اطلس فرهنگی اصفهان تا ماه آینده بر روی سایت پرتال اصفهان قرار خواهد گرفت.

سابقه اطلس فرهنگی اصفهان به سال 85 باز می گردد و برای نخستین بار است در یک اطلس فرهنگی می توان اطلاعات جامعی از وضعیت فرهنگی اصفهان و شهرستانهای همجوار آن به دست آورد.

در این خصوص رحمت الله اکبری در جلسه شورای فرهنگ عمومی اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی مهندسی فرهنگی به شمار می رود، اظهار داشت: این اطلس مجموعه مدونی از جداول و نمودارها است و در خصوص یک و یا چند موضوع تدوین شده است.

این عضو شورای فرهنگ عمومی استان اصفهان ادامه داد : در این اطلس جغرافیایی نزدیک به 14 هزار مولفه از شهرستانهای اصفهان تهیه و جمع آوری شده و هر یک از این موئلفه ها نیز نزدیک به سه صفحه اطلاعات دارد.

وی یادآور شد: در خصوص شهر اصفهان نیز پیش بینی می شد که در سال 85 چیزی حدود شش هزار مولفه جمع آوری شود اما این رقم به بیش از هشت هزار مولفه رسید است که در مجموع می توان گفت: در حال حاضر اطلس فرهنگی اصفهان دارای 22 هزار موئلفه است.

اکبری اظهار داشت: اطلاعات جمع آوری شده تا پایان سال 85 است که در دسته های فرهنگی، هنری، تحقیقاتی، زیارتی، تفریحی و ... تقسیم بندی شد و هر یک از این شاخه ها نیز زیر مجموعه خاص خود را دارد.

به گزارش مهر این نرم افزار جامع گویای بسیاری از موئلفه های جغرافیایی فرهنگی است که مسائل مختلفی را در برگرفته و این امکان را به استفاده کننده خود می دهد تا با مراکزتاریخی، مذهبی، فرهنگی و ... هر شهرستان به تفکیک آشنا شود.

مدیر کل فرهنگ و ترشاد اسلامی استان اصفهان، سید علیرضا حسینی نیز در خصوص "اطلس فرهنگی اصفهان" گفت: این اطلس می تواند یاری دهنده دستگاه های مختلفی باشد که با استفاده از آن می توانند به زیرساختهای سرشار استان در هر بخش پی برده و همچنین نواقصی را که جود دارد را شناسایی و مرتفع سازند.