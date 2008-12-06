ابداع تکنولوژی شناسایی دیسک نوری تقلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان دانشگاه گرانادا موفق به ساخت تکنیکی نوری شدند که با استفاده از آن می توان به شیوه ای سریع، موثر و اقتصادی دیسک های نوری یا سی دی های اصلی را از تقلبی تمیز داد.

دیسکهای نوری یکی از گسترده ترین جلوه های فیزیکی توزیع اطلاعات دیجیتالی در سراسر جهان به شمار می روند که پدیده قاچاق و کپی در این چرخه، خسارات اقتصادی هنگفتی را به شرکتهای مختلف وارد آورده است.

به گفته متخصصان این صنعت سی دی های اصل دارای لایه ای چاپ شده بر روی سطح بالایی هستند که این لایه در سی دی های تقلبی وجود نداشته و تعدادی علامت مشخصه جایگزین این لایه شده است.

تکنیک جدید محققان دانشگاه گرانادا توانایی جداسازی سی دی هایی را که به شیوه صنعتی تولید شده اند از سی دی هایی که به صورتی متفاوت تولید شده اند را دارد. این تکنیک از پدیده انکسار نور بر روی سطح سی دی استفاده می کند زیرا این پدیده خصوصیات متفاوتی را در انواع اصل نسبت به نمونه های تقلبی از خود نشان می دهد.

به گفته محققان از این تکنیک می توان در شناسایی نمونه های اصل انواع دی وی دی نیز استفاده کرده و نوع سی دی هایی را که امروزه به صورت گسترده ای در سیستم های بلو-ری و HD-DVD مورد استفاده قرار می گیرند را شناسایی کرد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، این تحقیقات اخیرا در نشریه فیزیک آمریکا منتشر شده و اختراع این گروه به نام آنها به ثبت رسیده است.