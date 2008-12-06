ایجاد دو ایستگاه شبکه لرزه نگاری برای ثبت سونامی در شمال و جنوب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهدی زارع امروز در حاشیه مراسم آغاز هفته پژوهش و فناوری در جمع خبرنگاران از همکاری این پژوهشگاه با سازمان ملی اقیانوس شناسی خبر داد و گفت: سازمان ملی اقیانوس شناسی مسئول مطالعات سونامی در کشور است و پژوهشگاه زلزله در این زمینه با این سازمان همکاری می کند.

وی به نقش پژوهشگاه زلزله شناسی در این طرح ملی اشاره کرد و افزود: ما بر روی "پهنه بندی" سونامی کار می کینم که در این زمینه در حال توسعه و افزایش تعداد شبکه لرزه نگاری در ساحل جنوبی و شمالی ایران هستیم تا با استفاده از این شبکه ها بتوانیم مناطق بیشتری را با دقت بالاتری پوشش دهیم.

زارع تعداد ایستگاههای بند پهن در کشور را 20 ایستگاه ذکر کرد و اظهار داشت: در مناطق ساحلی تنها ایستگاه لرزه نگاری ایستگاه بندرعباس است که قرار است دو ایستگاه ساحلی در چابهار و جاسک ایجاد شود. ضمن آنکه شبکه باند پهن نیز در شمال کشور در دستور کار قرار داده شده است که در صورت تامین امکانات و اعتبارات لازم در آینده راه اندازی می شود.

وی با اشاره به این مطلب که قسمتهایی از شرق ایران مخصوصا جنوب شرق ایران ایستگاه لرزه نگاری موجود ندارد، تاکید کرد: ثبت گسلهایی چون "مکران" از طریق ایستگاهها دورتر مانند ایستگاهها بین المللی و یا داخلی ثبت می شود.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی و مهندسی زلزله با بیان اینکه ایستگاههایی که نزدیک باشند امکان ثبت لزره های محلی و کوچک را نیز دارند، ادامه داد: بنابراین اگر قصد داریم فعالیتهای مختلفی مانند ثبت نویزها، ارتعاشات محلی، مدل سازی امواج برای پیش بینی و یش یابی خطر انجام شود نیاز به ایستگاههای محلی است که این امکان در حال حاضر در بخشهای جنوب شرق ایران کمتر است.

زارع به فعالیتهای بحث پهنه بندی خطر در طرح ملی سونامی پرداخت و خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر با توسعه شبکه لرزه نگاری توانایی ثبت زلزله های دریایی و رصد ساحلی را داریم و چنانچه تعداد این ایستگاهها افزایش یابند می توان به صورت شبکه ای محل دقیق زلزله، اندازه و فاصله کانون زلزله تا محل مورد نظر را به سرعت اندازه گیری کرد و با توجه به اندازه آن می توان گفت آیا لرزه سونامی زا است یا خیر.

وی همچنین از ساماندهی اطلاعات زمین شناسی خبر داد و در این باره توضیح داد: ساماندهی اطلاعات زمین شناسی از سوی پایگاه علوم زمین به عنوان طرح ملی درحال انجام است و پژوهشگاه در قسمتهایی از این طرح که مربوط به زلزله است با این سازمان همکاری دارد.

زارع اضافه کرد: پژوهشگاه در تلاش است بر اساس داده های ساماندهی شده یک سامانه برآوردی برای خطرات مختلف چون زلزله، سونامی، پهنه بندی و پیش بینی خطرات ایجاد کند.