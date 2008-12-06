سه اثر تاریخی دیگر ایلام در فهرست آثار ملی ثبت شد

رویا ارجمندی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این سه اثر تاریخی در استان ایلام به تازیگی در فهرست آثار ملی کشور قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: این سه اثر تاریخی شامل کله چوب شهرستان شیروان چرداول، محوطه تاریخی سالارخان شهرستان دره شهر و اثر معنوی چمرگاه شهرستان دهلران است.

این مسئول با اشاره به اینکه آثار تاریخی ثبت شده استان ایلام در آثار ملی به 543 اثر تاریخی رسیده است، خاطر نشان کرد: بیشتر آثار تاریخی استان ایلام که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند شامل تپه ها تاریخی، بناها، محوطه است.

ارجمندی عنوان کرد: استان ایلام از ظرفیت بالایی نسبت به تبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی برخودار است به طوری که این استان ظرفیت یک هزار و 500 اثر تاریخی ثبت شده در آثار ملی را داراست.

این مسئول یادآور شد: مهمترین هدف از تبت آثار تاریخی در آثار ملی شناسایی آنها و جلوگیری از تخریب آنهاست.

استان ایلام دارای یک هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی است.