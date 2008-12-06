مراکز جغرافیایی اصیل گذشته تحت الشعاع مراکز جدید قرار گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حداد عادل ظهر امروز در جریان مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی "مکتب شیراز" در شیراز افزود: طی 200سال گذشته شاهد بوده ایم که مراکز مهم و اصیلی مانند ایران، هرات، دمشق، هند، بغداد و... تحت الشعاع مراکز جدیدی نظیر لندن، پاریس، نیویورک و... قرار گرفته اند و حتی این موضوع در داخل خود ایران نیز مشهود است.

وی با تاکید بر اینکه قبل از انقلاب اسلامی این روند بیشتر وجود داشت، افزود: در طی این 200سال مراکزی مانند شیراز، اصفهان، تبریز و... که کانونهای بزرگی برای مکاتب مختلف فکری بودند کم رنگ شده و تحت الشعاع پایتخت قرار گرفته اند.

حداد عادل با تصریح اینکه باید این اتفاقات را بررسی کرده و نسبت به آنها به یک خودآگاهی رسید، عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم گوهر و سرمایه های قرون گذشته خود را در این مراکز جغرافیایی شناسایی کرده و آن را دوباره بازسازی کنیم، ایستگاه هایی وجود دارد که می توان راهنمای خوبی برای یافتن مسیر خود باشد.

وی از برگزاری کنگره های بررسی مکاتب فکری نظیر تبریز، شیراز، اصفهان و... به عنوان یکی از این ایستگاه ها یاد کرد و افزود: این حرکت بر پایه اسلوبی علمی بوده که ما را از مرحله احساسات و حسرت خوردن روزهای گذشته به مرحله معرفت به گنجینه های اصیل خود رهنمون سازد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به اینکه هریک از این مکتبها حلقه های زنجیری بوده که اتصال آنها تداوم فرهنگی ملت کهنسال ایران را در طول تاریخ نشان می دهد، تصریح کرد: در هر یکی از این مکاتب راز و رمزهایی وجود دارد که میراث نیاکان ما در ایران به شمار رفته و باید در همه مکاتب گشوده شود.

عادل با بیان اینکه در مکتب شیراز با ابعاد گوناگون علم، صنعت، معماری، هنر، عرفان، ادبیات و... سر و کار داریم، متذکر شد: یکی از وجوه معتبر مکتب شیراز جنبه علمی آن بوده و ما در این دوران یعنی قرون هفتم، هشتم و نهم با یک تکاپوی نیرومند علمی در مکتب شیراز مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در جریان دوران مکتب شیراز شیراز و استان فارس دارای خصوصیتهای جغرافیایی مهمی بوده که بر اساس آن با خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند ارتباط داشته است و بر همین مبنا نیز قادر بوده که با دنیا اطراف خود ارتباط برقرار کرده و فرهنگ ایران اسلامی را در کشورهای بزرگی مانند هند و قاره آفریقا گسترش دهد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر اینکه شاهد این موضوع نیز معمارانی هستند که در آن زمان در کشورهایی نظیر هند و ... اثرهای شگرفی خلق کرده و اکثر آنها عنوان شیرازی را در نام خود داشتند، خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر روزی بتوان تاریخ گسترش اسلام را در آفریقا به صورت جامع بررسی و معرفی کرد سهم شیراز بسیار زیاد و قابل توجه خواهد بود.

وی از حافظ و سعدی به عنوان دو چهره بزرگ مکتب شیراز و گسترش ادب فارسی در آن زمان یاد کرد و گفت: این دو چهره به قدری ارزشمند هستند که گفته می شود اگر روزی تمامی آثار ادبی این سرزمین ازبین رود و آثار حافظ و سعدی بر جای بماند می توان بر اساس آن ادب فارس را دوباره ساخت.

عادل با اشاره به اینکه پدید آمدن این دو شاعر به صورت تصادفی و جرقه ای صورت نگرفته، عنوان کرد: محیطی سرشار از علم، فرهنگ و معنویت باعث می شود که نهنگهای بسیاری بزرگی به نام سعدی و حافظ ظهور کنند آنچنان که وقتی حافظ در مکتب درس سید میر شریف حاضر می شد با اینکه سید میر شریف از ورود کلاس خود به شعر پرهیز می کرد اما به حافظ می گفت "از الهامات غیبی چه به شما نازل می شود و بخوانید".

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ما هم اکنون دوره بازگشت به خویش را در پیش گرفته ایم، عنوان کرد: احساس می کنم که جماعتی از متخصصان که هم امروز حضور دارند و هم در فردایی نه چندان دور حضور می یابند راه تازه ای را در پیش گرفته که با تخصص و اعتماد به نفس مناسبی در صدد شناخت خود هستند.

نسل ایران امروز خودباخته بیگانگان نیست

حداد عدل با تاکید بر اینکه نسل امروز سرزمین ما خودباخته و مرعوب بیگانگان نیست، متذکر شد: این نسل از " خود" بودن احساس خجلت نمی کند و می خواهد که خود باشد و برای نیل به این "خود" می خواهد خود را بشناسد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنین در ادامه سخنان خود از شناخت فرهنگ مقدمه ای برای ساختن تمدن اسلامی یاد کرد و افزود: هدف ما نیز بر همین اساس حرکت به سوی تمدن اسلامی بوده و فرهنگ نیز نرم افزاری است که بر اساس آن می توان به سوی ساخت سخت افزار تمدن مورد نظر حرکت کنیم.

حداد عادل در این راستا به طرح چند سئوال پرداخت و گفت: در این مسیر باید در ابتدا بدانیم که تعریف مکتب چیست و چگونه یک مکتب از مکاتب دیگر متمایز می شود، در عین حال چگونه می شود که یک مکتب به وجود می آید و از میان می رود.

عادل گفت: در این رابطه برای مکتب شیراز باید بدانیم که چه عامل سیاسی و اجتماعی دخیل بوده تا در یک دوره 300ساله فرهنگ شیراز به وجود آید و در همان مقطع زمانی تنزل یابد، در این خصوص باید گفت یکی از عوامل پیداش مکاتب از جمله مکتب شیراز را می توان در ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی در جامعه دانست.

وی با اشاره به اینکه در همین راستا هر زمان که کشوری در حالت ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی بوده مکتب و جریان فکری جدیدی ظهور می یابد، عنوان کرد: این وضع را در 30 سال اخیر ایران می توان مشاهده کرد که به رغم وقوع جنگ و تحمیل فشارهای 30ساله همچنان کشور با ثبات سیاسی و آرامش اجتماعی مناسبی پابرجا ایستاده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه باید بررسی کرد که چگونه می توان در دوره خود مکتبهای زمان خود را نیز به وجود آورد، تصریح کرد: حاصل تمامی این کوشش ها باید به این موضوع ختم شود که ما راهکار ایجاد فرهنگ مستقل ایران اسلامی را در زمان خود پیدا کرده و دوباره صاحب فرهنگ اصیل خودمان شویم و این رمز ماندگاری ما در آینده است.

رسانه سلاح میدان فرهنگ است

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز جهانی شدن موضوع روز دنیا و فرهنگهای اصیل جهان به شمار می آید و ما شاهدیم که کشورهای قدرتمند علاوه بر قدرت نظامی، اقتصادی و صنعتی قدرت شگفت آوری را برای خودشان ترسیم کرده که آن قدرت رسانه ای و ارتباطات است.

وی از رسانه به عنوان سلاح میدان فرهنگ یاد کرد و گفت: البته باید دید با چه چشمی به آن نگاه می شود، اگر قصد انجام تهاجم به فرهنگهای دیگر را داشته باشیم رسانه سلاح خواهد بود و اگر قصد ما تفاهم فرهنگی ملتها باشد رسانه ابزار و وسیله محسوب می شود.