کناره گیری پیام بستگی به رای کمیته انظباطی در مورد خداداد دارد

علی صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در صورتی که عزیزی مادام‌العمر از فوتبال ایران حذف شود از لیگ کناره‌گیری می‌کنیم.

وی عنوان کرد: اگر در خصوص خداداد عزیزی عدالت رعایت شود هستیم، اما اگر حقی پایمال شود و این حرف‌ها که خداداد از فوتبال حذف شود تحقق یابد از لیگ ‌برتر کناره‌گیری خواهیم کرد.

صلاحی با بیان اینکه خواسته ما کشف حقایق است گفت: با توجه به شناختی که از عزیزی دارم، او هیچ دخالتی در درگیری نداشته است اما بر خلاف واقعیت در افکار عمومی وی را متهم اصلی درگیری خواندند و خواستار محو عزیزی از فوتبال شده اند.

وی با بیان اینکه بازیکنان تا به حال به خاطر رفاقت با عزیزی برای تیم بازی می کرده اند، افزود: به بازیکنان تیم حق می‌دهم که به دنبال حق و حقوق خود باشند زیرا که باید تاکنون به آن می‌رسیدند اما این اتفاق نیفتاده و مجازند هر اقدامی برای رسیدن به حق خود انجام دهند.

صلاحی با اشاره به اینکه با هر کس که سر تمرین حاضر نباشد برخورد می‌کنیم افزود:‌ تمرینات تیم شروع شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر انتقال باشگاه به تربیت‌بدنی استان خراسان رضوی مقدور نیست زیرا تربیت ‌بدنی خواستار 100 درصد سهام باشگاه است اما هم اکنون عزیزی که مالک پنج درصد سهام تیم است در تهران و درگیر کمیته انضباطی است و فعلا امکان این انتقال نیست.