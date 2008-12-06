به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگروه که جمعی از وزرا و معاونان رئیس جمهور در آن حضور دارند وظیفه دارند نحوه تغییر کاربرى و تامین مسکن هیئت علمی و مدرسان دانشگاه ها را از اراضی مازاد برنیاز موسسات آموزش عالى ، دانشگاه ها ،‌ آموزشکده هاى فنى و حرفه اى و مراکز تربیت معلم مشخص کنند.

براساس مصوبه هیئت دولت، رحیمى معاون حقوقى و امورمجلس رییس جمهوربه عنوان رییس، ‌زاهدى وزیر علوم تحقیقات و فن آورى،‌ باقرى لنکرانى وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکى ،‌ علی احمدى وزیر آموزش و پرورش ، سعیدى کیا وزیر مسکن و شهرسازى ،‌ محصولى وزیر کشور و عزیزى معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در کارگروه یاد شده عضو هستند.

این مصوبه دولت براساس تصمیم چندی پیش کارگروه مسکن دولت برای واگذارى اراضى مازاد دولتى برای ساخت مسکن با قرار داد 99 ساله اتخاذ شده است. مصوبات این کارگروه در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت دولت خواهد بود و با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

