شرایط شرکت در سیزدهمین جشنواره پایان نامه سال دانشجویی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره در سه بخش اصلی، جنبی و ویژه برگزار می شود که در بخش اصلی پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاهها و حوزه های علمیه کشور در گروههای فنی و مهندسی، پزشکی و دامپزشکی، معماری و هنر، علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه و علوم دینی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در بخش ویژه جشنواره، پایان نامه ها و پژوهشهای دانشجویان با موضوعات کارآفرینی و اشتغال، نوآوری و شکوفایی، نماز و نیایش، امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی و در بخش جنبی تمامی پژوهشها و تحقیقات انجام شده در شش گروه اصلی در تمامی مقاطع پذیرفته می شود.

شرایط شرکت در فراخوان شامل دفاع از پایان نامه در سال 86 یا 87، ارائه گواهی از دانشگاه محل تحصیل مبنی بر تایید تاریخ دفاع و نمره پایان نامه، تکمیل و ارسال فرم درخواست به همراه یک نسخه از پایان نامه یا پژوهش حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه به دبیرخانه جشنواره است. ضمن اینکه پذیرش پژوهشها و پایان نامه های طلاب علوم دینی به شرط ارائه مدارک تعیین سطح است.

علاقه مندان می توانند برای دریافت فرم شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به آدرس www.isba.ir و دفاتر جهاد دانشگاهی در دانشگاههای کشور مراجعه و یا با شماره تلفن 66487159 تماس بگیرند.

علاقه مندان باید آثار خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه سال جاری به دبیرخانه جشنواره واقع در تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 172- کدپستی: 1163-13145 ارسال کنند.

این جشنواره هر ساله از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی و با همکاری سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.