محور بجنورد - آزاد شهر دو بانده می شود

ابوالفضل باقرنیا ظهر امروز درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح دو بانده شدن این محور براساس مصوبه هیئت دولت در دومین دور سفرهای استانی به استان خراسان شمالی در بودجه سال آینده خط اعتباری خواهد داشت.

وی اظهار داشت: طول محور بجنورد - آزاد شهر در حوزه استحفاظی استان خراسان شمالی حدود 160 کیلومتر بوده که برای اجرای این طرح حدود یکهزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

مدیرکل راه و ترابری استان خراسان شمالی گفت: طرح اجرایی این محور به مناقصه رفته و اواخر ماه جاری پیمانکار اجرای این طرح نیز مشخص می شود.

باقرنیا گفت: هم اکنون طول محور بجنورد - خراسان رضوی حدود 100 کیلومتر دو بانده شده و صرفا 10 کیلومتر از این محور در حوزه راه شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی باقی مانده که زیرسازی آن تکمیل با مناسب شدن وضعیت آب و هوایی زیر آسفالت می رود.

وی اظهار داشت: همچنین طرح چهار خطه شدن محور بجنورد- آزاد شهر که در دست اجراست نیز تا تعطیلات نوروزی سال آینده اتمام و به بهره برداری می رسد.

