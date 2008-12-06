دومین کنسرت بداهه نوازی لرستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دومین کنسرت بداهه نوازی توسط فرهاد مشتاق کارشناس امور هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد، در روزهای 21 و 22 آذرماه سالجاری در تالار ارشاد اسلامی خرم آباد برگزار خواهد شد.

فرهاد مشتاق از شاگردان استادمحمدرضالطفی در این دو شب با سازهای تار و سه تار به نواپردازی درموسیقی دستگاهی ایران خواهد پرداخت و فرهاد پورنوروز نوازنده میهمان از شاگردان مکتب استاد بهمن رجبی با ساز تنبک وی را همراهی خواهد کرد.

اولین اجرای دو نوازی این هنرمندان تحت عنوان گیسوی چنگ در اسفند 1379 در تالار ارشاد خرم آباد اجراشد که به عنوان اولین کنسرت بداهه نوازی شهرخرم آباد به شمار می آید.

کارشناس امور هنری ارشاد لرستان در گفتگو با مهر گفت: این اجرا به شکل بداهه و به شیوه خلق در لحظه تدارک دیده شده است و قرار است نوع کوک و مایه و دستگاه مورد نظر در همان شب و بر اساس حس و حال نواگران و اتمسفر موجود درسالن انتخاب شود .

فرهاد مشتاق ادامه داد: درشرایط بداهه نوازی نواگر بر پایه و ساختار موسیقی دستگاهی و با تکیه برآموزه ها و ذوق و هنرمندی خود به آفرینشگری درلحظه می پردازد که کار دشواری است.

وی تصریح کرد: بداهه نوازی اوج هنرموسیقی درشرق و به عبارتی محل آزمون و پس دادن تمام آموزه ها و دانسته های یک نواگرشرقی است که درآن اتفاق می افتد و بداهه نوازی عرصه آهنگسازی و محک پویایی ذهن و بازکردن مشت دل و روح هنرمند ایرانی است.