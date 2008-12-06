235 میلیارد تومان اعتبار به محورهای خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید آیت الله هاشمی نسب ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: از این اعتبار 210 میلیارد ریال برای نگهداری راه ها و 20 میلیارد تومان برای ارتقای مشخصات مقطعی راه ها و اصلاح نقاط پرحادثه اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه در طول شبانه روز به طور متوسط بیش از 600 هزار وسیله نقلیه در طول شبکه راه های استان در حال تردد هستند، اظهار داشت: 370 میلیارد ریال از این اعتبار روکش راه ها هزینه می شود.

هاشمی نسب تعداد پروژه های در دست اقدام راه سازی و راهداری در بخش جاده ای سال جاری را 395 پروژه عنوان کرد و بیان داشت: 155 پروژه بین روستایی و 240 پروژه مختص به راه های بین شهری است.

این مقام مسئول افزایش طول آزاد راه ها و بزرگ راه ها در جهت افزایش حجم ترافیکی جاده ها را سیاست راهداری اعلام و خاطرنشان کرد : 60 درصد پروژه ها به اتمام رسیده و تاکنون 62 درصد اعتبارات تخصیص یافته است.

وی در خصوص اجرای طرح زمستانی در جاده های استان گفت: اداره کل راه و ترابری علاوه بر نگهداری مستمر راه ها و بهسازی و احداث راه های مورد نیاز وظیفه نگهداری و اعزام نیروهای طرح زمستانی به گردنه ها در جهت ارائه خدمت به مسافران را بر عهده دارد.

هاشمی نسب در خصوص اجرای طرح زمستانی این اداره کل یادآور شد: 72 اکیپ راهداری زمستانی در 56 نقطه با 456 دستگاه ماشین آلات و 793 نفر نیروی انسانی مستقر شده اند.

مدیر کل راه و ترابری استان تصریح کرد: این اکیپ ها در طول 20 هزار و 425 کیلومتر کیلومتر طول شبکه های استان و همچنین 18 گردنه برف گیر برای ارائه خدمت مستقر خواهند شد.