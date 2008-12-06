محاکمه قاتلان بلک واتر آزمایشی برای دولت آمریکا / انتظار 30 سال زندان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، وزارت دادگستری آمریکا کیفرخواستهایی را علیه پنج نفر از ماموران شرکت امنتیتی بلک واتر که بر اساس شواهد جمع آوری شده عامل کشتار مردم بی دفاع عراق در سپتامبر سال گذشته میلادی هستند آماده کرده است.

هر چند هنوز این کیفر خواستها محرمحانه بوده و قراراست روز دوشنبه 18 آذر در رسانه ها منتشر شود اما بر اساس اطلاعات بدست آمده این افراد پیش از استخدام در این شرکت از نیروهای امنیتی و ارتش آمریکا محسوب می شدند.

بر اساس این گزارش، در دسامبر سال 2007 میلادی، 17 نفر از مردم عراق که عمدتا کودک وزن بودند در اثر شلیک گلوله از سوی ماموران شرکت بلک واتر کشته شدند. ماموران این شرکت پس از این حادثه اعلام کردند که در روز حادثه و پس از آنکه با حمله افراد ناشناس مواجه شدند اقدام به گشودن آتش کرده اند اما تحقیقات اف. بی. آی ( پلیس فدرال آمریکا )، دولت عراق و وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) نشان می دهد که گفته های این افراد بی اساس بوده و آنها بدون دلیل اقدام به شلیک کرده اند.

به نوشته نیویورک تایمز، بر اساس قانونی که در دوره ریاست جمهوری "دونالد ریگان" تصویب شده استفاده از سلاح گرم در اقدامات وحشیانه مجازاتی برابر 30 سال زندان دارد و اکنون باید دید که این پنج نفر با مجازات موجود مواجه می شوند یا خیر.

بر اساس این گزارش، این پنج نفر که عاملان اصلی حادثه میدان نیسور بغداد به حساب می آیند پس از این حادثه تحت بازجویی بوده اند اما مدارک موجود علیه آنها به تازگی تکمیل شده است.

شرکت امنیتی بلک واتر از جمله شرکتهایی بود که به سبب عقد قرارداد با وزارت امور خارجه آمریکا، به بهانه کمک در برقراری امنیت در عراق وارد این کشور شد، اما کارمندان این شرکت به جای عمل به وظایف خود در اموری همچون قاچاق سلاح و کشتار بی دلیل شهروندان عراقی شرکت می کردند که مهمترین این فعالیتها که سبب واکنش گسترده جهانیان شد حادثه 25 شهریور سال گذشته میدان نیسور بغداد است.

در پی واقعه روز 25 شهریور سال گذشته در میدان نیسور بغداد که طی آن 17 غیرنظامی عراقی در اثر تیراندازی ماموران شرکت "بلک واتر" کشته شدند؛ شرکتهای امنیتی خصوصی آمریکایی و انگلیسی هدف خشم و انتقاد مردم و مسئولان عراقی قرار گرفتند.

درحالی که شرکت خصوصی بلک واترسال گذشته مرتکب جنایت درعراق و کشتن غیرنظامیان عراقی شد، وزارت امور خارجه آمریکا شانزدهم فروردین ماه از تمدید قرارداد خود با این شرکت با هدف تامین امنیت برای دیپلماتهای آمریکایی در بغداد خبر داد. قرارداد این شرکت "هفتم می" به اتمام خواهد رسید .