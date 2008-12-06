6.4 درصد جمعیت زنجان را دانشجویان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علیرضا نداف اسکویی افزود: انتظار داریم تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، جمعیت دانشجویی کشور به 4 میلیون نفر برسد که در این صورت جمعیت دانشجویی 18 تا 24 سال، 30 درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

رئیس دانشگاه زنجان افزود: باید آموزش عالی از انجام وظایف خود عقب نماند؛ چرا که عقب ماندگی در سطح دانشگاه‌ها عقب ماندگی دیگر بخش‌های جامعه را در پی خواهد داشت .

نداف اسکویی با عنوان اینکه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درکشور تنها 170 هزار دانشجو وجود داشت، افزود: اکنون این رقم به 20 برابر یعنی سه میلیون و 500 هزار نفر رسیده است همچنین قبل از پیروزی انقلاب تنها یک مرکز آموزش عالی به نام مجتمع کشاورزی با دو رشته در شهر زنجان وجود داشت که اکنون این مجتمع در دانشگاه زنجان به 107 رشته و 9 هزار دانشجو توسعه یافته است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های مطلوب کشور در امر پژوهش پس ازپیروزی انقلاب اسلامی ایران، ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب، پژوهش در ایران وجود نداشت و این امر فقط به ترجمه چند کتاب بسنده می‌شد.

نداف اسکویی افزود: پژوهش در کشور از دفاع مقدس سرچشمه می گیرد اگرچه این مهم توسط کشورهای غربی تحریم شد، اما در اثر تحریم، جهاد خودکفایی در زمینه علمی آغاز شد.

رئیس دانشگاه زنجان پیشرفت در زمینه سلول‌های بنیادی را تلاش و همت جوانان کشور در دانشگاه‌ها دانست و گفت: عدم برنامه ریزی مناسب در جذب اعتبارات یک درصدی توسط دستگاه‌های دولتی، موجب عدم توجه به پژوهش شده است.

نداف اسکویی خواستار حمایت‌های مالی خیرین و مردم استان از دانشگاه زنجان در زمینه ساخت خوابگاه شد و ادامه داد: با کمک‌های مالی خیرین و مردم استان، خوابگاه‌ها توسعه خواهند یافت.

وی با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان زنجان ، خاطرنشان کرد : در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان ، 18 میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در توسعه مراکز آموزش عالی تصویب شده است که امیدواریم با جذب این اعتبارات، فعالیت های مفیدی در حوزه آموزش و پژوهش انجام گیرد.

رئیس دانشگاه زنجان به دلیل محدودیت صنایع مالی و کمبود ساز و کارهای زیربنایی، امکان افزایش خوابگاه‌های دولتی در شهر ، وجود ندارد و در این زمینه باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کنیم.