به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومى سازمان زمین ‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور، بیش از 7500 متر مکعب پاکسازى تونلهاى قدیمى، حفر حدود 15هزار متر مکعب ترانشه و چاهک، اخذ بیش از 81500 نمونه معدنى، برداشت 47هزار نقطه ژئوفیزیکى و 30هزار متر حفارى از مهمترین برنامه‌هاى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور از ابتداى سال جارى است.

انجام عملیات اکتشافى در مراحل تهیة اطلاعات پایه، شناسایى نواحى امیدبخش، کانه‌ زایى، پى‌جویى، اکتشافات عمومى و تعیین ذخیرة اقتصادى مواد‌معدنى و شناسایى و کشف منابع و ذخایر بزرگ مواد معدنى به منظور ارایه به بخش خصوصى و یا شرکتهاى دولتى، با روند رو به رشدى در حال انجام است.

همچنین عملیات اکتشاف به صورت 54 پروژه در فاز شناسایى با پیشرفت فیزیکى متوسط 70درصد، بررسى هاى ژئوشیمیایى در فاز پى‌جویى در 60 محدوده که معادل 48 نقشة آن به پایان رسیده، بررسى‌هاى زمین‌شناسى اقتصادى در مقیاس کاربردى یک‌ بیست ‌و پنج‌ هزارم در 26 محدوده با پیشرفت فیزیکى 70 درصد، انجام 64 پروژه پى‌جویى و اکتشافات عمومى بر روى مواد معدنى طلا، مس، سرب و روى، مولیبدن، پتاس، بوکسیت در کشور با پیشرفت فیزیکى متوسط 60 درصد به عنوان برنامه‌هاى اساسى این سازمان به منظور توسعة فعالیتهاى اکتشاف موادمعدنى یاد شده است.

این سازمان با اشاره به اخذ گواهى کشف براى کانسار طلاى طرقبه، کانسار مونازیت مروست، کانسار مس شیخ‌عالى و سولفات دوسود میقان اراک، یادآور شد: اقدام براى اخذ گواهى کشف مس احمدآباد و پتاس گرى‌ شیخ هرمزگان، اکتشاف و معرفى ذخیره مس پرفیرى مسجد داغى آذربایجان شرقى به شرکت ملى صنایع مس ایران جهت بهره‌بردارى و ادامه عملیات اکتشافى، اکتشاف و معرفى محدوده‌هاى معدنى مس پرفیر کرور و میجان به شرکت صنایع مس ایران جهت بهره‌بردارى از جمله اقدامات سازمان زمین‌شناسى واکتشافات ‌معدنى کشور در بخش معادن است.

ادامه عملیات، واگذارى ذخیره طلاى شرف‌ آباد آذربایجان شرقى به سرمایه ‌گذار داخلى، واگذارى ذخیره پتاس سنگى پهل هرمزگان به سرمایه‌گذار داخلى، حمایتهاى فنى و مالى از بخش خصوصى در انجام فعالیتهاى اکتشافى که منجر به کشف ذخایر بزرگ در استان گلستان، باریت در مریوان، مس در مناطق مختلف کشور و کانسارهاى طلا در کوه زر تربت‌حیدریه و زرترشت جیرفت، ماهرآباد در خراسان جنوبى شده از دیگر اقدامات سازمان زمین‌شناسى واکتشافات‌معدنى کشور در بخش معادن است.

سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور برنامه‌ ریزى در صنعت کانه ‌آرایى و فرآورى مواد معدنى در مقیاس نیمه ‌صنعتى و آزمایشگاهى در ارتباط با شمارى از مواد معدنى به منظور بالا بردن ارزش افزوده مواد معدنى خام را به عنوان بخش مهمى از فعالیتهاى سازمان متبوع خود به منظور فراهم آوردن زمینه مناسب جهت کاربرد مواد معدنى در صنایع وابسته یاد کرد.

همچنین آمارها حاکى از 27 میلیون و 186 هزارو 278 تن میزان ذخایر قطعى کشف شده فلزى برای37 ماهه آخر دولت هشتم و645 میلیون و 74 هزارو 217 تن برای37 ماهه اول دولت نهم با 2273 درصد رشد است و در بخش غیرفلزى نیز در 37 ماهه آخر دولت هشتم 89 میلیون و 591 هزار و 608 تن در37 ماهه اول دولت نهم 138میلیون و 668 هزارو 372 تن با 55 درصد رشد و در مجموع با 571 رشد مشاهده مى‌شود.

مجموع درخواستهاى اکتشافى، پروانه‌هاى صادره و گواهى‌هاى کشف در37 ماهه اول دولت نهم به ترتیب 47171، 4975 و 1733 با 58، 5 و 45 درصد رشد اعلام شده و همچنین در مجموع پروژه‌هاى اکتشافى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور 251 درصد رشد و 893 درصد در تعداد پروژه‌هاى پیمایى مشاهده شده است.