100 مقاله به همایش منطقه ای شیلات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در سوادکوه، فهیمه دژبان ظهر شنبه در جلسه ستاد برگزاری همایش منطقه ای شیلات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه افزود: از تعداد مقالات ارائه شده، تعداد 30 مقاله به صورت سخنرانی و 40 مقاله در قالب پوستر در همایش ارائه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه برای نخستین بار میزبان همایش منطقه ای شیلات بوده است.

دبیر همایش منطقه ای شیلات گفت:این همایش 24 و 25 آذر ماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه برگزار می شود.

به گفته وی، دکتر آذری تاکامی، عمادی، اشرفی به صورت مدعو در این همایش سخنرانی خواهند کرد.

شهرستان سوادکوه مازندران در ابتدای ورودی استان مازندران و در مسیر استان تهران واقع است.