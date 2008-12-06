علت استفاده از عبارت "آزاد" در دانشگاه آزاد اسلامی / ارزیابی ISI درست نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله جاسبی که به منظور شرکت در اجلاس بین المللی جوانان کشورهای اسلامی به کشور تونس سفر کرده بود در جمع خبرنگاران این کشور با بیان این مطلب افزود: توسعه همکاری های علمی، پژوهشی، افزایش و ارتقای سطح کیفی آموزش و گسترش ارتباط با دانشگاه های پیشرفته جهان از برنامه های آتی این دانشگاه است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که چرا در آخرین لیستی که در رابطه با بهترین دانشگاه های سطح جهان انتشار یافت حتی نام یک دانشگاه از جهان اسلام در بین 500 دانشگاه برتر نبود، اظهار داشت: اطلاعات جمع آوری شده توسط آنان برای ارزیابی و درجه بندی سطح دانشگاهها درست نیست و ما نسبت به این ارزیابی معترض هستیم چرا که حداقل در کشور ما دانشگاههای معتبری وجود دارد.

رئیس شورای اجرایی دانشگاههای جهان اسلام ادامه داد: سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه جهانی دانشگاه های جهان اسلام، پیشنهاداتی را در این همین رابطه ارائه کرده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: اگرچه برخی مقالاتی که در دانشگاههای جهان اسلام به چاپ می رسد ISI نیست ولی ارزش آنها کمتر از آن نخواهد بود. این در حالی است که ارزیابی ها براساس ISI صورت می گیرد که از نظر ما ارزیابی درستی نیست و به همین خاطر ایران پیشنهاد داد که در کنار این ارزیابی، مقالات به صورت ISC نیز رتبه بندی شوند که در حال انجام است.

جاسبی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا با انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا، دولت آمریکا سیاست های خود در برابر ایران را تغییر خواهد داد، گفت: ما فکر نمی کنیم که با آمدن اوباما، تغییر بنیادی و جوهری در سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی جود داشته باشد.