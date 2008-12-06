رئیسیان درباره فیلم جدید خود به خبرنگار مهر گفت: مشکلات مالی تولید "40 سالگی" با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تا حدود زیادی مرتفع شده و پیش‌تولید فیلم را به زودی آغاز خواهیم کرد.

وی ادامه داد: از میان بازیگران حضور مشایخی و حاتمی در فیلم قطعی شده و محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، نظام‌الدین کیایی صدابردار و ایرج رامین‌فر طراح صحنه و لباس "40 سالگی" خواهند بود.

"40 سالگی" پس از "ایستگاه متروک" دومین همکاری حاتمی و رئیسیان است و دلمشغولی‌های فیلمساز را روایت می‌کند. محور داستان یک زن است که به واسطه ماجرای زندگی او یک داستان عاشقانه تازه و متفاوت در سینمای ایران روایت می‌شود.

به گفته رئیسیان، فیلمنامه این اثر بر اساس داستان "40 سالگی" ناهید طباطبایی نوشته شده است.