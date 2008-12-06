به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این همایش که یکی از برنامه‌های جنبی دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری است، با حضور هنرمندان پیشکسوت و مطرح نقاشی برگزار می‌شود.



در این همایش هنرمندان جوان از سراسر کشور با راهنمایی و نظارت استادان این رشته به خلق اثر با مضامین "از امام آموختم"، "نیایش"، "انقلاب اسلامی" و "محرم و عاشورا" می‌پردازند. این همایش دوشنبه 25 آذرماه در حوزه هنری برگزار می‌شود.



همزمان با آغاز به کار جشنواره دوم آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، شنبه 23 آذرماه نیز باشگاه هنرمندان سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود. این باشگاه با ارائه خدمات تکنیکی و محتوایی و با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی هنرمندان فعال در تمام عرصه‌های هنری طراحی و آغاز به کار می‌کند.



همچنین کمیته اطلاع‌رسانی دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری اعلام کرده دبیرخانه جشنواره در حال ثبت مشخصات هنرمندانی است که از طریق مراکز استانی حوزه هنری آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده‌اند.

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