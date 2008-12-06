به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد این همایش که یکی از برنامههای جنبی دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری است، با حضور هنرمندان پیشکسوت و مطرح نقاشی برگزار میشود.
در این همایش هنرمندان جوان از سراسر کشور با راهنمایی و نظارت استادان این رشته به خلق اثر با مضامین "از امام آموختم"، "نیایش"، "انقلاب اسلامی" و "محرم و عاشورا" میپردازند. این همایش دوشنبه 25 آذرماه در حوزه هنری برگزار میشود.
همزمان با آغاز به کار جشنواره دوم آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، شنبه 23 آذرماه نیز باشگاه هنرمندان سراسر کشور راهاندازی میشود. این باشگاه با ارائه خدمات تکنیکی و محتوایی و با هدف ارتقای سطح علمی و آموزشی هنرمندان فعال در تمام عرصههای هنری طراحی و آغاز به کار میکند.
همچنین کمیته اطلاعرسانی دومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری اعلام کرده دبیرخانه جشنواره در حال ثبت مشخصات هنرمندانی است که از طریق مراکز استانی حوزه هنری آثار خود را به این جشنواره ارسال کردهاند.
همایش بزرگ نقاشان کشور با دبیری حبیبالله صادقی در چهار بخش برگزار میشود.
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