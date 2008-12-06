تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس در آسیا سوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای اتحادیه جهانی AIPS در نظرسنجی این سایت، برترین‌های فوتبالی را انتخاب کردند که در این میان تیم ملی کشورمان به عنوان سومین تیم آسیا برگزیده شد و پرسپولیس نیز در رده سوم این نظرسنجی قرار گرفت.

تیم های ملی (آفریقا)

1- مصر - 8/50 درصد

2- کامرون - 25/42 درصد

3- غنا - 95/6 درصد

تیم های باشگاهی (آفریقا)

1- الاهلی مصر - 93/69 درصد

2- کاتن اسپورت کامرون - 78/26 درصد

3- انیمبا نیجریه- 27/9 درصد

تیم های ملی (آسیا)

1- استرالیا- 96/40 درصد

2- ژاپن - 32/30 درصد

3- ایران - 72/28 درصد

تیم های باشگاهی (آسیا)

1- اوراوا ردز ژاپن - 57/64 درصد

2- بنیاد کار ازبکستان - 24 درصد

3- پرسپولیس - 34/11 درصد

تیم های ملی ( آمریکای مرکزی و حوزه دریاری کارائیب)

1- مکزیک - 76/47 درصد

2- آمریکا - 34/31 درصد

3- کاستاریکا - 9/20 درصد

تیم های باشگاهی ( آمریکای مرکزی و حوزه دریاری کارائیب)

1- پاچوکا مکزیک - 64/64 درصد

2- هوستون دینامو آمریکا - 86/24 درصد

3- ساپریسا کاستاریکا - 5/10 درصد

تیم های ملی (اروپا)

1- اسپانیا - 65/82 درصد

2- روسیه - 26/10 درصد

3- آلمان - 18/7 درصد

تیم های باشگاهی (اروپا)

1- منچستریونایتد - 48/56 درصد

2- زنیت سنت پترزبورگ روسیه - 57/30 درصد

3- چلسی انگلستان - 95/12 درصد

تیم های ملی (اقیانوسیه)

1- نیوزلند - 89/83 درصد

2- فیجی - 11/11 درصد

3- کالدونیای جدید - 5 درصد

تیم های باشگاهی (اقیانوسیه)

1- ویتاکر یونایتد نیوزلند - 66/56 درصد

2- تیم ولینگتون نیوزلند - 73/22 درصد

3- کوسا جزایر سلیمان - 61/17درصد

تیم های ملی (آمریکای جنوبی)

1- آرژانتین - 95/58 درصد

2- برزیل - 53/30 درصد

3- پاراگوئه - 53/10 درصد

تیم های باشگاهی (آمریکای جنوبی)

1- بوکاجونیورز آرژانتین - 92/44 درصد

2- لیگا دپورتیوا اکوادور - 88/28 درصد

3- فلومیننسه برزیل - 2/26 درصد