به گزارش خبرنگار مهر، بهشتی رئیس دانشنامه معماری در ادامه سلسله نشستهای معماری در قدم دوم این برنامه حاضر میشود و با محوریت موضوع "خانه ایرانی" به گفتگو با راستین کارشناس این بخش میپردازد.
بررسی موضوع "خانه ایرانی" از یکشنبه گذشته با حضور مهندس وحید قاسمی در بخش معماری آغاز شده و هفتههای آینده با حضور صاحبنظران به زوایای مختلف آن پرداخته میشود. دکتر مهدی حجت و مهندس حسین شیخ زینالدین از جمله میهمانان آتی بخش معماری این برنامه هستند.
برنامه زنده "دو قدم مانده به صبح" به تهیهکنندگی سعید بشیری، اجرای محمد صالحعلا و سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار در 150 قسمت 105 دقیقهای از مردادماه سال گذشته هر شب ساعت 23 زنده از شبکه چهار پخش میشود. این برنامه هر شب به دو بخش مختلف میپردازد که قدم دوم یکشنبه شبها با کارشناسی راستین به معماری اختصاص دارد.
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