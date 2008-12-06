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۱۶ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

کارگاه آموزشی "سموم ضدعفونی کننده بذر" در کرج برپا شد

کرج - خبرگزاری مهر: کارگاه آموزشی آشنایی با سموم ضدعفونی کننده بذر و استفاده بهینه از دستگاه های سم پاشی در موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال کرج در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج  کارگاه آموزشی آشنایی با سموم ضدعفونی کننده بذر و استفاده بهینه از دستگاه های سم پاشی در موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال کرج از صبح امروز در کرج آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه دارد. 

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی نظیر پاتوژن های بذر زاد، انواع سموم ضدعفونی کننده و چگونگی تشخیص ضدعفونی صحیح و ارزیابی آن و روش های انتقال و تشخیص آزمایشگاهی برای آشنایی کارشناسان مطرح می شود.

همچنین در این کارگاه 20 نفر از کارشناسان شامل 10 نفر از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  و نیز 10 نفر از کارشناسان مراکز تحقیقاتی استانهای مرکزی، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی، کرمان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و سمنان شرکت دارند.

کد مطلب 796041

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