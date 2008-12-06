کارگاه آموزشی "سموم ضدعفونی کننده بذر" در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج کارگاه آموزشی آشنایی با سموم ضدعفونی کننده بذر و استفاده بهینه از دستگاه های سم پاشی در موسسه تحقیقات و گواهی بذر و نهال کرج از صبح امروز در کرج آغاز شده و تا بیستم این ماه ادامه دارد.

در این کارگاه آموزشی موضوعاتی نظیر پاتوژن های بذر زاد، انواع سموم ضدعفونی کننده و چگونگی تشخیص ضدعفونی صحیح و ارزیابی آن و روش های انتقال و تشخیص آزمایشگاهی برای آشنایی کارشناسان مطرح می شود.

همچنین در این کارگاه 20 نفر از کارشناسان شامل 10 نفر از کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و نیز 10 نفر از کارشناسان مراکز تحقیقاتی استانهای مرکزی، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی، کرمان، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان و سمنان شرکت دارند.