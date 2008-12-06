وسایل ارتباطات جمعی در تسلط فرهنگها بر یکدیگر موثر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده ظهر امروز در جریان مراسم افتتاحیه کنگره بین المللی مکتب شیراز در شیراز افزود: در دنیای امروز وسایل ارتباطات جمعی به طور روز افزونی در دسترس همه افراد جامعه قرار می گیرد و اگر ملتی هرچند که میراث فرهنگی گرانبهایی دارد نتواند آن را به خوبی عرضه کند ملتهایی که از توانایی مناسب برای عرضه فرهنگ خود برخوردارند فرهنگ خود را بر دیگر فرهنگ ها تسلط می دهند.

وی در این رابطه اظهار داشت: در چنین شرایطی اندیشمندان و متخصصان ایرانی این وظیفه را دارند که فرهنگ ایران اسلامی این مرز و بوم را به عنوان سرمایه عظیم تمام بشریت در جهان منتشر کنند.

استاندار فارس با اشاره به سفر اخیر خود به کشور سنگال و گامبیا تصریح کرد: کشور گامبیا منطقه ای کوچک بوده که در وسط کشور سنگال قرار گرفته اما زبان آنها انگلیسی و فرانسوی است و با هم هیچ احساس همدلی ندارند زیرا در سالهای گذشته یکی از آنها مستعمره انگلیس و دیگری تحت سلطه فرانسه بوده و هر دوی این دو کشور سنگال و گامبیا تحت تاثیر فرهنگ، تعصب و زبان این دو کشور اروپایی قرار داشتند.

وی تاکید کرد: از این موضوع می توان نتیجه گرفت اگر کشوری داشته های فرهنگی خود را به سایر نسلها و ملتها عرضه نکند دیگران به طور حتم فرهنگ خود را تحمیل و مسلط می کنند.

رضا زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در سفر خود به شیراز مبنی بر ضرورت تاسیس دانشکده هنر در این شهر نیز بیان کرد: در این خصوص پیگیری ها و برنامه ریزیهای لازم برای ایجاد دانشگاه هنر در شیراز صورت گرفته و به اجماعی نیز رسیده ایم و امیدواریم گردهمایی مکتب شیراز مقدمه ای برای تاسیس این دانشگاه باشد.