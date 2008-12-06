مدیریت انتظامی برای مقابله با تخلفات اینترنتی چاره اندیشی کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار مهدی توکلی ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان ساری در محل این ستاد افزود: جرائم اینترنتی یک واقعیت عینی بوده که باید برای مقابله با همه این تخلفات برنامه ریزی اساسی کرد.

وی با اشاره به برخی تغییرات ساختاری در تشکیلات نیروی انتظامی گفت: بر اساس این تغییرات بیش از 80 درصد نیروی انسانی در فرماندهی انتظامی استان در راستای خدمت به مردم برگزیده شدند.

فرمانده پلیس مازندران ایجاد امنیت و آرامش را بزرگترین ماموریت نیروی انتظامی عنوان کرد و گفت: شرایط امنیتی مرکز استان در تمامی شهرهای استان اثر گذار است.

توکلی با تاکید بر تقویت و اجرای صحیح طرح ارتقاء امنیت اجتماعی از سوی مدیران انتظامی در شهرهای استان خواستار همکاری دستگاههای مرتبط با این طرح از جمله شهرداری با ناجا شد.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اینکه روان سازی ترافیک باید با جدیت پیگیری شود اذعان داشت: همکاری نیروی انتظامی و بسیج، جرائم را کاهش می دهد.

در پایان با تقدیر از زحمات سرهنگ علی حسین محمودی، سرهنگ حسین تمجید به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان ساری منصوب شد.