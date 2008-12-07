سریع ترین سیاره کهکشانها کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه لیدن در هلند موفق به کشف سیاره ای جدید شدند که جرم آن پنج برابر جرم مشتری است. این محققان طی مطالعه بر روی شیوه های بررسی نوسانات نور در هزاران ستاره با این پدیده جدید مواجه شدند. موضوعی که نظر آنها را به خود جلب کرد کاهش شدت نور این ستاره هر 2.5 روز به میزان یک درصد بود.

رصدهای متعاقب توسط تلسکوپ بزرگ در شیلی نشان داد این پدیده ناشی از عبور یک سیاره از مقابل ستاره است که باعث مسدود شدن قسمتی از نور ستاره در فاصله ای معین می شود. با توجه به این مشاهدات محققان دریافتند که این سیاره هر 2.5 روز یکبار مدار ستاره خود دور می زند.

فاصله این سیاره تا ستاره اش تنها 3 درصد از فاصله خورشید تا زمین است و همین امر این سیاره را به مکانی داغ و بزرگتر از سیاره های معمولی تبدیل کرده است.

به گفته محققان این اولین باری است که بشر موفق به کشف سیاره ای شده است که با این سرعت و در این فاصله در حال چرخش به دور ستاره ای است و در عین حال ستاره این سیاره نیز اولین ستاره ای است که نسبت به سیاره اش دارای چنین درجه حرارتی است.

بر اساس گزارش گوگل، این سیاره "OGLE2-TR-L9b" نام گرفته و حرارت ستاره آن 7000 درجه و یا هزار و 200 درجه داغتر از خورشید تخمین زده شده است.