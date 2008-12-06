برف راه ارتباطی 52 روستای استان کرمان را مسدود کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان کرمان در پی خشکسالی سال جاری از روز گذشته شاهد بارش برف و باران در شهرهای مختلف بود که به دلیل شدت بارش برف راه ارتباطی 52روستا در بخشهای ساردوئیه، راین و شهرستان بافت قطع شده و تلاش برای بازگشایی این راهها ادامه دارد.

فرماندار جیرفت در خصوص قطع ارتباط راه 30 روستا در بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت اظهار داشت: ارتفاع برف در برخی از راههای روستایی در شهرستان جیرفت نزدیک به یک متر است و به دلیل شدت بارش این راهها مسدود شده است اما از صبح امروز تلاش برای بازگشایی راههای روستایی این بخش ادامه دارد.

محمد بهروز افزود: پیش بینی می شود برخی از این راهها تا اواخر امروز بازگشایی شود اما اقدامات امداد رسانی برای کمک رسانی به افرادی که در این روستاها زندگی می کنند انجام شده است و امداد رسانی ادامه دارد.

وی گفت: گروههای امدادی به این روستا ها اعزام شده اند و اقلام مورد نیاز مردم در حال توزیع است.

مدیر حوادث غیر مترقبه استان کرمان نیز در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر اکیپهای اداره راه و ترابری برای بازگشایی معابر برفگیر در حال فعالیت هستند و پیش بینی می شود اکثر این راهها تا ساعات پایانی شب بازگشایی شوند.

محسن صالحی افزود: در بازدیدی که امروز از منطقه ساردوئیه و راین کرمان صورت گرفت اقدامات لازم برای کمک رسانی به برخی از این روستاها که درمحاصره برف قرار گرفته اند، انجام شد.

وی افزود: تا صبح امروز راه اصلی ارتباطی بخش ساردوئیه به راین نیز مسدود بود که با تلاش اداره راه و ترابری این مسیر ساعاتی قبل بازگشایی شد و امکان تردد از این مسیر با زنجیر چرخ مهیا شده است.

صالحی افزود: در بخش راین نیز راه ارتباطی 20روستا مسدود شده است که تجهیزات لازم برای بازگشایی این راهها نیز ارسال شده است.

وی افزود: در شهرستان بافت نیز در حد فاصل شهر رابر به شهر بافت راه ارتباطی دو روستا مسدود شده است و راه ارتباطی شهرهای رابر به ساردوئیه نیز قطع است.

وی در خصوص امدادرسانی به افرادی که در این روستاها زندگی می کنند، گفت: اکثر این راهها تا امشب باز می شوند و امکان تردد در آنها مهیا می شود اما در صورت لزوم اکیپهای امدادی به روستاهای در محاصره برف اعزام خواهد شد.

صالحی از رانندگان خواست در صورت امکان از تردد در جاده های برفگیر پرهیز کنند و در صورت لزوم تجهیزات لازم بخصوص زنجیز چرخ را به همراه داشته باشند.



فرمانده پلیس راه کرمان نیز در گفتگو با مهر عنوان کرد: در حال حاضر در قالب طرح ترافیکی زمستانی 40 اکیپ درجاده های استان کرمان مستقر هستند و درصورت لزوم امکان افزایش این تعداد به 80 گروه نیز وجود دارد.

سرهنگ حسین غفوریان افزود: در اجرای این طرح که از دیروز در استان شروع شده است از تردد خودروهایی که امکانات سفر زمستانی را دارا نباشند جلوگیری می شود.